Izraelben elkezdenek AstraZenecával oltani

AstraZeneca vakcinát is kaphat mostantól Izraelben az, akinek valamiért nem lehet az mRNS-oltásokat beadni – írja a The Times of Israel. A lehetőség most csütörtöktől, október 21-től él.

A legtöbb izraeli beoltott Pfizer vakcinát kapott, az elmúlt néhány hónapban azonban Modernát is lehetett kérni az országban. Az AstraZeneca lesz a harmadik vakcina, amit engedélyeznek, egészen eddig nem lehetett választani.

Most sem önkényesen lehet AstraZenecára voksolni: csak a 18 év felettiek kaphatják majd, és azok, akiknek van hozzá orvosi ajánlásuk.

Az Egészségügyi Minisztérium szerint több mint 6,2 millió izraeli kapott már legalább egy oltást, közel 5,7 millió kapott kettőt, és több mint 3,8 millióan kaptak már emlékeztető oltást is. Összességében az izraeliek csaknem 67 százaléka kapott legalább egy vakcinát már, míg mindössze 41 százalék kapta meg mindkettőt. Az oltási kedv az elmúlt hetekben csökkenni kezdett.