Ilyen mellékhatásai vannak a Pfizer-vakcinának a fiataloknál

Összefoglaló cikk jelent meg a JAMA tudományos szakfolyóirat hasábjain: az elemzésben Bridget M. Kuehn biológus, szakújságíró az Egyesült Államokban beadott mRNS-vakcinák mellékhatásait vizsgálja a serdülők között. Az összefoglalóból kiderül, hogy bár a helyi, nem súlyos reakciók gyakoriak, az olyan komolyabb problémák, mint a szívizomgyulladás, továbbra is nagyon ritkák.

Az USA-ban a 12-17 éves korosztály a Pfizer vakcináját kapja. A VAERS-ben (az amerikaiak mellékhatás-lejelentő rendszerében) 9246 mellékhatást rögzítettek ebből az életkorcsoportból, ez nagyjából 1000 vakcinázott fiatalnál 1-et jelent.

A legtöbb bejelentés enyhe mellékhatásokra érkezett, ilyen volt például a szédülés, ájulás, hányinger, fejfájás és láz. A 863 súlyos mellékhatás közül a leggyakoribbak a mellkasi fájdalom, a megnövekedett troponinszint és a szívizomgyulladás voltak. A troponin egy olyan fehérje, ami a szívproblémákat jelezheti.

A szívizomgyulladás 397 bejelentésben szerepelt, ami az összes VAERS -jelentés 4,3%-át teszi ki.

Ez főként a férfiakat érintette. A bejelentőben tizennégy halálesetről számoltak be vakcinázás után, de egyikről sem bizonyított, hogy az oltással összefüggésben történtek. A szerzők szerint azonban 6 serdülő halálának oka egyelőre ismeretlen, vagy a vizsgálat függőben van.

A cikk szerzője megemlít egy 130 ezer fős CDC-kérdőívet is, amelyet 12 hónapon keresztül kell kitölteniük a fiatal résztvevőknek. A megkérdezettek fele szisztémás reakciókról számolt be az első adag után, és körülbelül kétharmada a második után. A legtöbb reakció az oltást követő első napon jelentkezett, és a leggyakrabban bejelentett tünetek az injekció beadásának helyén jelentkező fájdalom, fáradtság, fejfájás és izomfájdalom voltak. A serdülők egyharmada lázról számolt be a második adagot követő héten, és körülbelül egynegyedük arról számolt be, hogy a második oltás utáni napon nem tudta rendes napi tevékenységét végezni.