Titokzatos égi jelenséget figyeltek meg Amerikában

Helyi idő szerint délelőtt 10:30 körül különös eseményt figyeltek meg Nyugat-Virginia északkeleti részén – írja a helyi sajtó. Sutton városában egy szemtanú egy vakító, ezüstös fényjelenséget észlelt, egy Pennsylvaniából Nyugat-Virginiába tartó nő egy hullócsillag szerű objektumra lett figyelmes, de Virginiából is látták az eseményt.

Többen robbanást is hallottak, a zajba még a föld is beleremegett.

Hardy megyében egy radar legalább két villanást mutatott ki, pedig nem volt zápor vagy vihar a környéken. A térségben áramkimaradások is történtek. Az alábbi videón a jelenség hangja hallható.

Check this out- surveillance video from Woodstock this morning captured the sound.

No flash but here’s the sound @NWS_BaltWash @amsmeteors pic.twitter.com/4D8VonOdTj

— Aubrey Urbanowicz (@WHSVaubs) September 17, 2021