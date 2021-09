Lenyűgöző kép készült a Föld széléről

Thomas Pesquet francia űrhajós gyönyörű fotót lőtt a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről, amelyen bolygónk széle látható. A képen jól látszanak az éjszakai Föld fényei, valamint egy narancssárgás sáv, ami szakértők szerint nátriumatomok kibocsátásakor jön létre, és a felszín fölött nagyjából 90 kilométerrel található.

A night picture from the Cupola: sometimes star lights battle it out with city lights for who’s the brightest and more beautiful. 🤩 #MissionAlpha https://t.co/9Tt9liMl3C pic.twitter.com/rEtGYfWu0Y

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 5, 2021