Elképesztően utánozza a gyereksírást ez a madár

A Közép- és Kelet-Ausztráliában őshonos lantfarkú madarak tökélyre fejlesztették hangutánzó képességüket: mindkét nem tagjai alkalmazzák, de a hímek aktívabban és hangosabban. Ennek köze lehet a párválasztáshoz, de emellett számos egyéb célt is szolgálhatnak, amelyeket még nem sikerült mind megfejteni.

A vadonban más madarak énekét és az erdő különböző hangjait másolják, ám emberi környezetben logikusan antropogén eredetű hangok is bekerülnek a repertoárba – írja az IFLScience.com. A sydney-i Taronga Állatkert hétéves lantfarkú madara – aki az igencsak találó Echo nevet kapta – például a csecsemősírást utánozza tökéletes módon. Egészen megtévesztő a hasonlóság:

Bet you weren’t expecting this wake-up call! You’re not hearing things, our resident lyrebird Echo has the AMAZING ability to replicate a variety of calls – including a baby’s cry!

📽️ via keeper Sam #forthewild #tarongatv #animalantics pic.twitter.com/RyU4XpABos

— Taronga Zoo (@tarongazoo) August 30, 2021