Klímasegélyt adhat állampolgárainak az unió

Új, szigorúbb kibocsátás-csökkentést tervez az Európai Unió, a cél 2050-re elérni a karbonsemlegességet. Vékony a jég, a szennyező fizet elve nem érvényesül maradéktalanul, az energiaárak növekedése várható, de a rászorulók támogatásokat, sőt, kifejezetten segélyt is kaphatnak a Fit for 55 javaslatcsomag szerint.

Fit for 55 néven mutatta be az Európai Bizottság új javaslatcsomagját, amelyben minden eddiginél bátrabbat lépne a globális klímacélok elérése érdekében – a párizsi klímaegyezmény azt mondja ki, hogy a Föld évi átlaghőmérsékletének emelkedése ne haladja meg az ipari forradalom előtti szinthez mért 2 Celsius-fokot, és törekedjünk inkább 1,5 fok alatt maradni. A bizottság javaslatában az üvegházhatású gázok kibocsátásának 55 százalékos csökkentése szerepel 2030-ra, illetve 2050-re kilátásba helyezi az unió karbonsemlegességét.

A magyar kormány álláspontját Gulyás Gergely fejtette ki a múlt heti kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint hazánk még ambiciózusabb célokat is támogat, ám a javaslatcsomag jelenlegi formájában elfogadhatatlan. Az ugyanis szétrombolja a rezsicsökkentés eredményeit – nem a szennyezők fizetnének, hanem a lakások és az autók után kellene adót fizetni.

A történet főszereplői, az ETS és az ESR nem tartoznak a laikusok mindennapi szókincséhez, emellett szóba került a belső égésű motorral rendelkező személyautók „betiltása”, illetve az energiaárak növekedése is. Harmat Ádámot, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi programfelelősét kértük, segítsen eligazodni az információk kuszaságában.

Kvótarendszerrel ösztönöz

Az uniós klímapolitika három nagy pillére

az emissziókereskedelem (ETS),

az erőfeszítés-megosztási rendelet (ESR),

valamint a szén-dioxid megkötése elsősorban az erdőterületeken keresztül.

Számunkra most az első kettő bír jelentőséggel.

Az emissziókereskedelem adja a kibocsátáscsökkentés gerincét, 2005 óta „működget”, de az utóbbi években már nagyon erős szabályozó tényező, komoly érdeme van a legszennyezőbb szénerőművek kivezetésében. Arról van szó, hogy a szennyező vállalatok úgynevezett szén-dioxid kvótákat kapnak egyrészt ingyen, másrészt a tagállamok (EU27+Izland, Lichtenstein, Norvégia) bocsátják aukciókra. Hogy melyik tagállam mennyi kvótát adhat ki, azt a 2005–2007 között mért kibocsátások aránya szabja meg, de a kvótamennyiség évről évre folyamatosan csökken.

Vagyis minden tagállam egyre kevesebb kvótát oszthat szét ingyenesen vagy aukció formájában: ennek mértéke 2013–2020 között 1,74 százalék/év volt, a 2021–2030-as időszakra viszont 2,2 százalékra növelték. Magyarán: minden évben ennyivel fog csökkeni a kiosztható mennyiség.

Európai szinten mintegy 11 ezer, Magyarországon 170 energetikai és ipari létesítményről van szó, az unió a »kvótarendszerrel« tudja ösztönözni ezek zöldítését

– mondja a 24.hu-nak Harmat Ádám.

Egyrészt úgy, hogy aki beruházásokkal csökkenti a kibocsátását, az az így megtakarított kvótákat eladhatja, akinek pedig adott évben többletkibocsátása van, plusz kvótákat vehet. A szabad kvóták viszont egyre értékesebbek – 2019-ben például összesen 14 milliárd euróról volt szó (Magyarország esetében 82 milliárd forintról) –, eladásuk jócskán hozzájárul a fejlesztési költségekhez.

Vannak kivételek

Másrészt az ingyenes kvótákkal, ami kissé összetettebb. Az áramszektor számára 2013 óta egyáltalán nincsen ingyen kvóta, vagyis például egy mátrai erőműnek minden egyes kibocsátott tonna CO 2 után keményen fizetnie kell. Az ipari szektoron belül az egyes iparágak egy részének folyamatosan csökken az ingyenes kvóta aránya, eredetileg 2030-ig ez lenullázódott volna. Most a tervek szerint ezt kitolták 2035-re: jelenleg a kibocsátásuk 30 százalékát kapják meg ingyen, a többit nekik is meg kell vásárolniuk.

Fontos kivételt képeznek azok a területek, ahol a „szénszökés” (carbon leakage) lehetősége fennáll, például az acél- vagy a cementipar ilyen, ők 2035-ig végig ingyen kvótát fognak kapni a kibocsátásuk 100 százalékára.

Ezek ugyanis azok az iparágak, ahol megvan a veszélye, hogy a gyár fogja magát, és egyszerűen áttelepül egy kevésbé szabályozott országba.

Az ETS területén tehát az emissziókereskedelem révén az unió a 2005-ös szinthez képest 2030-ra 61 százalékos kibocsátás-csökkentést akar elérni, majd még 20 év elteltével a zéró emissziót.

Klímaharc és versenyképesség

Mi következik ebből? Egyrészt az energiaárak emelkedése, másrészt az, hogy az ipar ingyenkvótái okán nem érvényesül maradéktalanul a szennyező fizet elve. Ebben igaza van a magyar kormánynak, és abban szintén, hogy miért nem a gazdagok fizetnek, tekintve, hogy az ingyenes kvótával megtámogatott vállalatok zömében nagy multik. Látni kell azonban azt is, milyen vékony a jég.

Az európai ipar versenyképességének megőrzése és a cégek unión belül tartása érdekében nem lehet drasztikus intézkedéseket hozni, és gondoskodni kell a vállalataink védelméről. Ez utóbbit szolgálja a Fit for 55 csomagban szereplő karbonvám bevezetése. Nagyon leegyszerűsítve ez annyit tesz, hogy az unión kívülről érkező termékeket – akár energiát – olyan mértékű vámmal sújtják, amivel érvényesíthető a szennyező fizet elve.

Ennek élesítése 2035-től valósulna meg egy hosszabb átmeneti időszak után, ezért számol az unió 2035-ig az ingyenes kvóták kiosztásával.

Autók és épületek

Az ESR szintén a kibocsátáscsökkentésről szól, ide tartozik minden, ami az ETS-ből kimaradt: a mezőgazdaság és a hulladékkezelés, a Fit for 55 szerint pedig mostantól a közlekedési szektor és az épületek is. Utóbbi két terület juttatja a légkörbe az ESR-en belüli legtöbb CO 2 -t. A cél itt 40 százalékos kibocsátáscsökkentés (korábban csak 30 százalék volt) a 2005-ös bázisévhez képest, így jön ki az ETS céljaival együtt az a bizonyos 55 százalék, ami a javaslatcsomag címében is szerepel. Pontosabban körülbelül 52,5, a fennmaradó részt az erdők szénelnyeletésével tervezik semlegesíteni.

Az országok közti leosztás a GDP alapján történik, a megvalósítás pedig tagállami hatáskör. Vagyis az adott ország dönt róla, hogy az épületek energiahatékonysági felújításának, hibrid vagy elektromos autók vásárlásának a támogatásával, illetve egyéb módon ösztönzi a kibocsátás csökkentését. Az épületeknél évente energetikai felújításon kellene átesnie az állomány 3 százalékának úgy, hogy lényegében passzívházakat kapjunk végeredményként a század közepére. Az autók esetén különböző ösztönzőkkel szeretnék elérni, hogy 2035-re „eltűnjenek” a belső égésű motorok.

Segély a legszegényebbeknek

Fontos emellett, hogy a kvótakereskedelemből származó bevételeket eddig a tagállamok megtarthatták úgy, hogy a felét klímavédelmi célokra kellett fordítaniuk. A jövőben azonban a teljes összeget ilyenekre kell majd költeniük.

Kérdés, hogy mi számít majd »klímavédelmi költésnek«. Feltehetően ide sorolják majd a szénerőművek kéményeire felszerelt CO 2 -szűrőket, amivel viszont kivezetésre ítélt technológiát tartanak életben ahelyett, hogy időtálló megújulókba fektetnének

– osztja meg aggodalmait Harmat Ádám.

Új elem az úgynevezett szociális klímaalap létrehozása is, ami már az egyén szintjére nyúlik le, és a legszegényebbeket segíti, akiket hátrányosan érintenek a klímavédelmi intézkedésekkel járó áremelkedések.

Ide tartozik a hátrányos helyzetűek lakóépületeit érintő szigetelésnek vagy fűtéskorszerűsítésnek a támogatása, de a „legszegényebbek” esetében a terv szerint akár konkrétan jövedelem-kiegészítésről, „segélyről” van szó.

Az unió 72 milliárd eurót szán erre a célra a következő hét évben, és elvárja a kormányoktól, hogy ugyanekkora összeggel szálljanak be. Nem tudjuk, nem tudhatjuk, mire lesz elég ez a 144 milliárd euró. Egyelőre ott tartunk, hogy a tagállamoknak 2023-ban le kell adniuk egy szociális klímatervet, amelyben felvázolják, hogyan kívánják hasznosítani a nekik jutó összeget.