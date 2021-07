Ha nem tabusítjuk a férfiak inkontinenciáját, kezelni is könnyebb

A férfiak sokkal ritkábban kérnek segítséget, fordulnak orvoshoz testi vagy lelki betegségekkel, mint a nők – mondja Pál Mónika pszichológus. A szakember szerint ez nem azért van, mert a nők biológiailag ellenállóbbak lennének a betegségekkel szemben, kutatások igazolják, hogy a nemi sztereotípiákat követő gondolkodás és viselkedés erősen befolyásolják az egészséggel kapcsolatos döntéseket.

Hagyományosan egy férfinak erősnek kell lennie, nem mutathatja ki a fájdalmát vagy a sérülékenységét. Nem ismerheti be, hogy neki is lehetnek egészségügyi gondjai. Míg a nőket gyakran úgy nevelik, hogy foglalkozzanak magukkal és a környezetükben élőkkel, illetve elsősorban az ő dolguk az emberekkel való törődés, addig a férfiaktól inkább azt várják el, hogy a külvilágra koncentráljanak, és ha valami bajuk, azt egyedül oldják meg. Emiatt gyakran már csak akkor látják be, hogy betegséggel küzdenek, amikor már nagy a baj és nehezebb segíteni.