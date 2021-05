Más faj borját nevelő delfint fotóztak

A Far Out Ocean Research Collective csapata egy különleges palackorrú delfint figyelt meg az új-zélandi Paihia közelében – írja az IFLScience. A nőstényt egy másik faj egyik példánya, egy fiatal gömbölyűfejű-delfin kísérte.

A szakértők szerint a borjú interakcióban volt a nősténnyel, úgy tűnik, hogy a fiatal egyedet örökbe fogadták.

A hasonló, fajok közötti kapcsolat nem példátlan. Jochen Zaeschmar, a csapat tagja szerint a palackorrú delfinekről tudni lehet, hogy időnként más fajok borjait kezdik el nevelni, igaz, az állatok jellemzően azonos méretű vagy kisebb példányokat vesznek maguk mellé. A gömbölyűfejű-delfinek jóval nagyobbra nőnek, mint a palackorrúak.

Zaeschmar szerint az ilyen esetek hátterében nem mindig az önzetlenség áll. Előfordul, hogy a palackorrúak más borját rabolják el, valószínűleg a helytelen anyai ösztön hatására.

A most megfigyelt nőstény egy kis kardszárnyúdelfinekből és gömbölyűfejű-delfinekből álló csoporttal úszott, a hasonló keveredések nem számítanak ritkaságnak Új-Zéland vizeiben. Lehetséges, hogy a borjú végül fajtársaihoz, talán eredeti anyjához kerül majd vissza.

Zaeschmar szerint az örökbefogadások legfeljebb néhány hónapig szoktak tartani. Mivel a fiatal egyed nagyobbra fog nőni, mint ideiglenes anyja, egy idő után nem lesz elég számára a tej. Aggódni azonban nem kell: a gömbölyűfejű-delfinek gyakran táplálják más nőstények borjait is.



A gömbölyűfejű-delfinek és a palackorrúak jól kijönnek egymással, a Far Out Ocean Research Collective nem figyelt meg fajközi agressziót. Zaeschmarék bíznak benne, hogy későbbi ismét megpillanthatják a különös párost. A nőstényt korábban már többször is látták, a példányt 2005 óta ismerik.