Az enyhe tünetes COVID is károsíthatja a szívet és a vérereket

Az Experimental Physiology tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint még azoknak az egyébként egészséges fiatal felnőtteknek is hosszú távú problémákat okozhat a koronavírus-fertőzés, akik tünetmentesen vészelték át azt – írja az EurekAlert. Az artériák fokozott merevsége például az enyhe fertőzésen átesett embereknél is jelentkezik, aminek következményei lehetnek a szív egészségére is. Az eredmények ugyanakkor információkkal szolgálhatnak azoknak az egészségügyi állapotáról is, akik komolyabb tünetekkel estek át a betegségen.

Az Appalachian Állami Egyetem kutatói szerint az eredmények azt mutatják, hogy a koronavírus-fertőzés után még az egészséges

fiatal felnőtteknél is megnő a szív- és érrendszeri problémák előfordulási esélye.

A SARS-CoV-2 okozta fertőzés még 3-4 hétig is képes érrendszeri problémákat okozni még a fiatal, egyébként egészséges felnőtteknek is. A friss kutatás szerint a nyaki ütőeret is érintheti a probléma, ami közvetlenül hathat az agy egészségére is, hiszen ez látja el vérrel.

A szakértők fél évig fogják vizsgálni a kutatási alanyokat, hogy láthassák, javul-e az artériák merevsége.