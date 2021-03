55 százalékkal halálosabb lehet a brit koronavírus-variáns

2020 szeptemberében fedezték fel először a koronavírus B.1.1.7 variánsát Nagy-Britanniában, ami éppen ezért a köznyelvben a brit variáns nevet kapta. Az elmúlt hónapokban fokozatosan többet tudtunk meg róla, és időközben Magyarországon is ez lett a domináns variáns az új fertőzések esetében, a Nature-ben pedig most megjelent egy tanulmány azzal kapcsolatban is, hogy mennyivel okoz súlyosabb fertőzéseket a korábbi mutánsoknál. Kiderült, hogy a brit variáns 55 százalékkal halálosabb lehet, mint az eddigiek, és igazolódott az is, hogy fertőzőbb.

A londoni Higiéniai és Trópusi Orvostudományi Iskola kutatói több mint kétmillió brit teszt eredményeit elemezték, és ezeket összevetették a halálozási adatokkal. A 2020. november és 2021. február közötti időintervallumban a B.1.1.7 variáns 55 százalékkal magasabb halálozással köthető össze – írja a kutatócsoport sajtóközleményében. Az eredmény akkor is ez maradt, ha különböző kockázati faktorokra korrigálták a vizsgálatot.

A szakértők példát is hoztak: 1000 hatvan év feletti ember közül pozitív teszt után nagyjából hatnál lehet arra számítani, hogy a tesztelést követő négy hétben meghal, a brit variánsnál ez a szám felugrik kilencre. A kutatók attól tartanak, hogy

a brit variánshoz hasonló mutánsok megjelenése semmissé teheti a vírus kezelésére tett eddigi erőfeszítéseinket.

Ez a kutatás kiegészíti a kutatócsapat korábbi tanulmányát, ami a Science-ben jelent meg, és azt mutatta ki, hogy a brit variáns 43–90 százalékkal fertőzőbb, mint a korábbiak.