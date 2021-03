Hiába kisebb a Sinopharm tűje, nincs köze a hatékonysághoz

Az elmúlt héten több helyen is megjelent, hogy a kínai Sinopharm vakcinájának az izomba adáshoz leghatékonyabb 25-35 milliméteres tű helyett mindössze 15 milliméteres tűje van, ami felvet néhány kérdést azzal kapcsolatban, vajon mennyire lesz hatékony az oltás a túlsúlyos vagy elhízott embereknél.

Mivel egy vállizomba adott vakcináról van szó, egy 2006-ban publikált ultrahangos vizsgálat szerint 65 év felettieknél, 35-ös testtömeg index (BMI) alatt minimum 25 mm hosszú tű kell ahhoz, hogy biztonsággal az izomba kerüljön az oltóanyag. A 35-ös tettömeg indexű (elhízott) nők esetében pedig minimum 35 mm-es tű szükséges. A CDC, vagyis az amerikai Betegségkontroll és Prevenciós Központ is hasonló ajánlásokat fogalmaz meg.

Dobson Szabolcs gyógyszerész, gyógyszer-engedélyeztetési szakértő Facebook-csoportjában kifejtette: a szakirodalom kétféle izomba való oltási technikát ismertet ebben a vonatkozásban:

WHO-techika feszesre húzott bőrfelszínnel. Amerikai technika a hüvelykujjal és a mutatóujjal összenyomott izomtömeggel.

Azt is megjegyezte azonban, hogy a 16 mm-es tűk használatát a WHO módszer esetében az izomba való oltásoknál megkérdőjelezik. Egyebek mellett a hosszabb (25 milliméteres) tűkkel még a helyi mellékhatások kockázata is alacsonyabb lehet.

Megkerestük a témában dr. Eörsi Dániel háziorvost, aki a 24.hu-nak elmondta:

rengeteg kihívással kell szembenézniük most a háziorvosoknak, de az oltások beadásának technikája nem tartozik közéjük.

Biztosított minket, hogy az orvosok tapasztalataik alapján pontosan tudják, hogyan kell az izomszövetig eljuttatni egy 15-16 milliméteres tűt is úgy, hogy az oltás megfelelően hatékony legyen.

Hasonló véleményen volt dr. Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének alapító tagja is, aki azt is megjegyezte: minden ilyen probléma csak az oltással kapcsolatos bizonytalanságot akarja erősíteni az emberekben, pedig

jelenleg az a legfontosabb, hogy minél több embert minél hamarabb tudjanak vakcinázni.

Mint kifejtette, eddig nem látott mértékben növekszik a koronavírus-pozitív esetek száma, ez is azt indokolja, hogy sürgősen el kellene érnünk a megfelelő átoltottságot. Véleménye szerint a kisebb tű egyáltalán nem akadály, a háziorvosok tudják, hogyan kell vele oltani.