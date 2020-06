Vannak, akik előnyből indulnak a koronavírussal szemben

Vannak olyan emberek, akiknek a szervezetében magasabb a helper (segítő) T-sejtek mennyisége, amelyek segíthetnek felvenni a harcot a koronavírussal – írja a Science Alert. A Cell tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint ezek az emberek egy korábbi vírusfertőzés hatására fejleszthették ki az extra helper T-sejteket, ezek pedig képesek felismerni a koronavírusokat, és el is pusztíthatják őket.

A jelenséget kereszt-reaktivitásnak hívják, legalább is valószínű, hogy erről van szó: amikor a test egy másik patogén miatt kialakított védelmi rendszere ugyanúgy reagál egy új, addig ismeretlen patogénre is. A szervezet ezúttal egy másik vírussal (nagy eséllyel egy enyhébb, náthát okozó koronavírussal) találkozva fejleszti ki azokat a helper T-sejteket, amelyek aztán hatékonyak tudnak lenni a most terjedő koronavírussal (SARS-CoV-2) szemben is.

A La Jolla Immunológiai Intézet kutatói úgy fogalmaztak, hogy egy koronavírus-fertőzés esetén ilyenkor az ember egy kis előnnyel indul abban a versenyben, ahol a vírus sokszorozni akarja magát, az immunrendszer pedig ezt meg akarja akadályozni. A helper T-sejtek segíthetnek egy gyorsabb, erősebb immunválasz kialakításában.

A kutatócsapat 20 olyan ember vérét vizsgálta meg, akik átestek már a koronavíruson, és 20 olyan emberét, akiknek a vérmintáját 2015 és 2018 között gyűjtötték be, tehát esélyük sem volt arra, hogy újfajta koronavírus legyen a szervezetükben. Az utóbbiak felének szervezetében volt úgynevezett CD4+ T-sejt, ami segít antitesteket termelni. Ezek a T-sejtek képesek voltak felismerni az új típusú koronavírust, és ösztönözni az immunrendszert, hogy azonnal küzdjön meg vele.

Azt egyelőre nem tudni, hogy ez a kereszt-reaktivitás mennyire befolyásolja azt, hogy milyen súlyos lesz a koronavírus-fertőzés, ha egyszer az ember elkapja.