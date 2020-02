Meglepő, mennyire intelligensek a tintahalak

Szakértők egy csoportja a közönséges tintahalak viselkedését elemezte – írja a ScienceAlert. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy az állatok képesek-e előre tervezni, ha táplálkozásról van szó.

A szakértők eddig is tudták, hogy a tintahalak a többi lábasfejűhöz hasonlóan meglepően intelligensek, a kísérlet eredményei azonban ennek ellenére meglepetést okoztak. A szakértők 29 példányt tanulmányoztak, az állatoknak öt napon keresztül naponta ötször adtak enni. A keverékben rövidfarkú rák és garnéla volt, az élőlények pedig általában a garnélát fogyasztották el először, ami arra utal, hogy ezt a táplálékot jobban kedvelik.

A tintahalakat ezt követően két csoportba osztották, melyekben más-más módon etették őket. Mindkét csoportban reggel rövidfarkú rákot kaptak, az egyikben azonban este garnélát, a másikban pedig véletlenszerű eledelt adtak nekik.

A szakértők meglepetésére az első csoportban az állatok kiismerték az etetés rendszerét, és reggel csak kevés táplálékot fogyasztottak, hogy aztán kedvenc eledelükből többet ehessenek.

Úgy tűnik, hogy a tintahalak nemcsak felismerték a rendszerességet, de azzal hosszabb távon is számolni tudtak, és az önkontrollra is képesek voltak. Az élőlények ráadásul néhány nap után már rá is jöttek, hogy milyen szisztéma szerint kapják az ételt. Pauline Billard, a Cambridge-i Egyetem munkatársa és a csapat tagja szerint meglepő volt látni, mire képesek az állatok.

A szakértők hasonló viselkedést eddig főként gerinceseknél, így varjaknál, kutyáknál és bizonyos főemlősöknél figyeltek meg.