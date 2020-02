Ítéletidővel tér vissza a tél

Viharos szél és hózáporok felvezetésével érkezik február elejére a február elején megszokott időjárás.

Hőmérsékletét tekintve valóban a kora tavaszt idézte a hátunk mögött hagyott hétvége, sőt több melegrekord is megdőlt, a vasárnap Drávaszabolcson mért 18,2 fokkal például a korábbi országos melegrekord került múlt időbe. A hosszabb szabadtéri programoknak azonban nem kedvezett az idő, a szinte állandóan kellemetlen szél sokszor és sok helyen megerősödött, viharos lökéseket produkált, és bőséges csapadékot adó záporokba, zivatarokba is könnyű volt belefutni.

Mint azt múlt héten Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa a 24.hu-nak elmondta, a felmelegedés mögött egy jókora ciklon áll, ennek légmozgása „keverte” hazánk fölénk délről a meleget. Hétfőn is e légköri jelenség alakítja hazánk időjárását, jobbára 10 fok körüli csúcshőmérsékletekre, felhőátvonulásokkal és szórványos esőkkel tarkított, szeles napunk lesz, de már küszöbön a változás.

Februári idő lesz februárban

Kedden délelőtt északnyugatról érkezik egy komolyabb hidegbetörés, amely a fölöttünk lévő enyhe levegővel keveredve országszerte komoly szélviharokat okoz.

A hidegfront nyomában az eddigiekhez képest lehűl a levegő, szerdától nagyjából vasárnapig a február elejére jellemző időjárásban lesz részünk -6 és -1 fokos minimumokkal, illetve 1-7 fokos maximumokkal

– mondja lapunknak a szakember. De még ne szaladjunk ennyire előre.

Hétfőn körülbelül a Szombathely-Szeged vonaltól északkeletre lesz gyakran erős a szél, gyakran kísérhetik viharos lökések: síkvidéken 60-65 km/óra körül, a hegyekben ennél erősebbek. Estére mérséklődik a légmozgás.

Hózápor és 120 km/órás szél

Kedden, a hidegfront betörésével az északnyugatira forduló szél eleinte a Dunántúlon fokozódik viharossá, majd a nap folyamán az egész országra ez lesz jellemző. A legerősebb lökések általában 70-95 km/óra között várhatók, azonban a hegyvidéki részeken, valamint az északnyugati szélre érzékeny szélcsatornás részeken 100-120 km/óra közötti lökések is lehetnek

Jelentős mennyiségű csapadék is érkezik, néhol zivatarok is kialakulhatnak, egyes tájakon 24 óra alatt akár 20 mm-nél is több eső hullhat. Nagyobb havazásra nem látszik esély, ám a fagyott csapadék árnyoldalait nem kerüljük el.

Kedden az Északi-középhegységben, a Bakonyban és a Budai-hegységben valószínű hózápor, havas eső, estére fordulva esetleg némi hó. Síkvidéken szerdától van esélye hózáporok kialakulásának, elsősorban a Tiszántúlon. Érdemes figyelni a meteorológia figyelmeztető előrejelzéseit, holnapra az egész ország különböző színekbe öltözött.

Hétfőtől enyhülés

Amint a hidegfront átsöpör az országon, a „lendületéből” is fokozatosan veszít: ahogy haladunk a hétvége felé, úgy mérséklődik a szél és csökken a csapadék valószínűsége.

Ami a hőmérsékletet illeti, a meteorológus cikkünk elején idézett megállapítása a mérvadó: tipikus február lesz fagyos hajnalokkal pozitív tartományba emelkedő nappalokkal, 1-8 fokkal a csütörtök ígérkezik a „legmelegebbnek”, a részleteket a Kiderül.hu-n olvashatja.

A jövő hét elejétől, egyelőre úgy tűnik, hétfőtől újabb változás jön. A hidegfrontot hozó, észak-dél irányú meridionális áramlás nyugat-keletire, azaz zonálisra vált: enyhül az idő, ismét 10 fok feletti hőmérsékleteket mérhetünk.

Kiemelt kép: Marjai János / 24.hu