A lámák menthetnek meg minket a halálos influenzától

Bármilyen furcsán is hangzik, a lámák immunrendszerében lehet az influenza elleni harc kulcsa: az ő antitestjeik ugyanis könnyebben kapcsolódnak az influenza vírusához, mint a mieink. Kutatók orrspray-t is tudnak csinálni belőle, ha a klinikai kutatások sikeresnek bizonyulnak, teljesen feleslegessé téve a védőoltásokat.

Az influenza, bár alapvetően nem halálos vírus, a gyenge immunrendszerrel rendelkezők számára súlyos fenyegetést jelent. A vírus folyton változik, ezért újra és újra módosítanunk kell a védőoltást hozzá, és évente be kell adatnunk a védőoltást, és még ez sem garantálja, hogy nem dőlünk ágynak a betegségtől. A lámák szervezete viszont most segítséget nyújthat a vírus elleni harcban.

TÚL NAGYOK AZ ANTITESTJEINK A HARCHOZ

Ahhoz, hogy megértsük, pontosan hogyan is történik mindez, tudnunk kell, hogyan veszi fel a harcot a saját szervezetünk az influenzával. A testben található úgynevezett B-sejtek képesek antitesteket termelni, méghozzá akkor, ha érzékelik, hogy a vírus bekerült a szervezetbe. A védőoltással már az influenzaszezon kezdetén legyengített vírusokat juttatunk a szervezetbe, amelyeket ezek a B-sejtek érzékelnek, így van idejük felkészülni és elegendő antitestet termelni a valódi, életerős vírusok érkezéséig.

Az antitestek az influenzavírus hemagglutinin nevű részéhez tapadnak, amely egy fehérje a víruson, és lehetővé teszi, hogy a mikroorganizmus megtapadjon az emberi sejt felületén, és megbetegítse azt. A probléma csak az, hogy az influenza mutálódik, és olyan altörzsei is kialakulnak, amelyeken kevesebb hemagglutinin van, vagy egyáltalán nincs is – a vírus még így is működőképes, de az emberi antitest már nem képes hozzá csatlakozni, mivel túl nagy ahhoz, hogy az így már apróvá vált vírushoz férjen.

Itt jönnek képbe a lámák.

A Science tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a lámáknak sokkal kisebb, pálcika alakú antitestjeik vannak (a mieink inkább egy Y-ra hasonlítanak), így könnyedén kapcsolódnak a hemagglutinin nélküli vírusokhoz is, és így hatékonyabban győzik le az influenzát a szervezeten belül.

EGEREKEN MÁR MŰKÖDIK A LÁMASPRAY

Egy nemzetközi kutatócsoport egereken kísérletezve bizonyította be, hogy ezek az antitestek hatékonyak lehetnek más élőlények szervezetében is az influenza ellen: az állatok orrába juttattak be kis mennyiségű és nagy mennyiségű antitestet egy ártalmatlan vírussal összekötve, valamint hagytak egy kontrollcsoportot, amelyben az egerek semmilyen antitestet nem kaptak. Az egerek saját immunrendszere a vírus és a láma-antitest hatására elkezdett maga is antitesteket termelni.

A legnagyobb mennyiségű antitesttel kezelt állatok mind túlélték az influenzát,

azok azonban, amelyek a kontrollcsoporthoz tartoztak, mind elpusztultak. A kisebb mennyiségű antitesttel kezelt egerek közül akadt, amelyik elpusztult, de volt olyan is, amelyik túlélte a betegséget.

A kutatók szerint a láma-antitestekből akár olyan orrspray-t is készíthetnek, amely több szezonra védettséget nyújt az influenza ellen. A klinikai kísérletek persze még hátra vannak, de ez is egy lehetséges megoldás lenne a folyton változó influenzavírus elleni harc megnyerésére.