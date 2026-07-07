ersteerste bankleállásrendszefejlesztés
Tech

Leállás jön az Ersténél: utalni és interneten vásárolni sem lehet majd egy ideig

Mohos Márton / 24.hu
Erste Bank logó.
admin Lányi Örs
2026. 07. 07. 10:17
Mohos Márton / 24.hu
Erste Bank logó.

Az Erste Bank bejelentette, hogy júliusban több időpontban is rendszerfejlesztést végeznek, melynek következtében több fontos szolgáltatásuk is elérhetetlenné válik majd egy időre. A szolgáltatások akadozására az alábbi időpontokban érdemes számítani:

  • 2026.07.09. 22:00 és 2026.07.10. 03:00 között,
  • 2026.07.24. 22:00 és 2026.07.25. 10:00 között, és
  • 2026.08.06. 22:00 és 2026.08.07. 03:00 között.

Az első rendszerfejlesztés következtében nem lehet majd használni a George App és Web felületet, valamint azonnali átutalásokat sem lehet majd indítani. Emellett az Erste TeleBank szolgáltatás, a Vállalati NetBank, az Electra, az Online termékigénylés és az SMS-szolgáltatások is szünetelnek majd.

Július 24. és 25. között, a fent jelzett időpontban többek közt nem lehet majd internetes vásárlásokat bonyolítani, átutalást indítani, és szintén szünetel majd a George App és Web, az Erste TeleBank , a Vállalati NetBank és az Electra is. Végül azt is érdemes jelezni, hogy 2026. 07.25. 00:00 – 04:00 között az azonnali átutalások fogadása is korlátozva lesz.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Pornóban kezdte, statisztaként folytatta, majd Hollywood legkeményebb pofonosztója lett – nyolcvanéves Sylvester Stallone
A spanyol válogatott világbajnoki rekordot döntött a portugálok legyőzésével
Ronaldo: Három kupát nyertem Portugáliával, előtte nem nyertünk semmit
Szabadon engedték a Budapestre szökött kardos gyilkost, aki Kanadában életfogytiglant kapott
„Alapjaiban ássa alá a közjogi rendet, alkotmányos válság is kialakulhat” – így látják a szakértők Magyar Péter Alaptörvény-módosítását
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik