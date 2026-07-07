Leállás jön az Ersténél: utalni és interneten vásárolni sem lehet majd egy ideig

Az Erste Bank bejelentette, hogy júliusban több időpontban is rendszerfejlesztést végeznek, melynek következtében több fontos szolgáltatásuk is elérhetetlenné válik majd egy időre. A szolgáltatások akadozására az alábbi időpontokban érdemes számítani:

2026.07.09. 22:00 és 2026.07.10. 03:00 között,

2026.07.24. 22:00 és 2026.07.25. 10:00 között, és

2026.08.06. 22:00 és 2026.08.07. 03:00 között.

Az első rendszerfejlesztés következtében nem lehet majd használni a George App és Web felületet, valamint azonnali átutalásokat sem lehet majd indítani. Emellett az Erste TeleBank szolgáltatás, a Vállalati NetBank, az Electra, az Online termékigénylés és az SMS-szolgáltatások is szünetelnek majd.

Július 24. és 25. között, a fent jelzett időpontban többek közt nem lehet majd internetes vásárlásokat bonyolítani, átutalást indítani, és szintén szünetel majd a George App és Web, az Erste TeleBank , a Vállalati NetBank és az Electra is. Végül azt is érdemes jelezni, hogy 2026. 07.25. 00:00 – 04:00 között az azonnali átutalások fogadása is korlátozva lesz.