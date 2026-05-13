Több mint 1 millió wifis kamera és babaőr képéhez fértek hozzá illetéktelenek

Illetéktelenek láthatták több mint 1 millió wifis biztonsági kamera és babafigyelő felvételeit világszerte – számolt be róla a Verge. Az eszközökben ugyanis olyan biztonsági résekkel rendelkeztek, hogy játszi könnyedséggel hozzáférhetett bárki képeikhez.

A kínai gyártmányú eszközöket rengeteg különböző viszonteladó értékesíti az Amazonon és más internetes felületeken. Hogy mennyire könnyen feltörhetőek, arra Sammy Azdoufal szoftvermérnök jött rá, aki korábban robotporszívóknál is felfedezett hasonló biztonsági rést.

Aminta a szakértő elmondta, a kamerák összekapcsolhatók egy hozzájuk tartozó telefonos applikációval, amelynek köszönhetően a tulajdonosok okostelefonjaik kijelzőin nézhetik a kamera által közvetített képet. A gond csak az, hogy néhány egyszerű lépéssel a felhasználók nemcsak saját, de mások kameráinak felvételeibe is beletekinthettek. Azdoufal pillanatok alatt 1,1 millió kamerához fért hozzá, 118 különböző országból. Be tudott pillantani mások otthonaiba, sőt e-mailekhez és a gyártócég alkalmazottjainak adataihoz is hozzáfért.

A biztonsági résről tájékoztatta a Meari nevű kínai vállalatot, amely először megpróbálta elkenni az ügyet, sőt fenyegetően lépett fel azt állítva, hogy Azdoufal tevékenysége törvénybe ütközik. Később azonban kjavította a hibát, Azdoufalt pedig 24 ezer eurós (több mint 8,5 millió forint) jutalomban részesítette. A Meari azonban mindeddig nem teljesítette azt a kötelességét, hogy ügyfeleit tájékoztassa a történtekről.

A könnyen feltörhető kamerák esete nem példátlan. Korábban beszámoltunk róla, hogy Magyarországon is vannak olyan eszközök, amelyek képeihez illetéktelenek férhetnek hozzá.