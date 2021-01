Ezernél több magyar kamera képéhez lehet hozzáférni a neten

Világszerte több tízezer, Magyarországon több mint ezer olyan netre kötött kamera található, amelynek a képét bárki szabadon láthatja némi keresgélés után – szúrta ki a Telex. A védtelen kamerákra a hazai Alverad nevű biztonság cég figyelt fel. A cég szerint nem csak egyszerű webkamerákról van szó, babamonitorok, biztonsági kamerák és más IoT (Dolgok Internete) eszközök is teret adnak a kukkolóknak. Rosszabb esetben a sérülékenységeket kihasználva a kíváncsiskodó idegenek élőben nézhetik, ahogy egy anyuka lefektetni készül a gyerekét, de a rosszakarók a passzív nézelődés-hallgatózás mellett akár az irányítást is átvehetik, például a kamera mozgatásával, vagy a hangszórók használatával.

A probléma arra vezethető vissza, hogy vagy a felhasználók nem kellően elővigyázatosak, vagy az eszközök nem biztonságosak valamilyen bennük megbújó sérülékenység miatt. A felhasználók esetében tipikus hiba, hogy nem korlátozzák, milyen IP-címekről érhető el a kamerájuk, illetve nem váltják le az alapértelmezett gyári jelszót – rosszabb esetben még jelszót sem állítanak be. De az is előfordulhat, hogy a tulajdonos bár nem csatlakoztatja netre a biztonsági kameráját vagy a gyereke biztonságát felügyelő babamonitort, de nem ért az eszköz beállításához, így az indokoltnál több jogosultságot is megad. Az Alverad tanulmányának szerzője, Kocsis Tamás szerint az otthoni kamerák esetében ez az illetéktelen hozzáférések leggyakoribb oka.

Kocsis a Shodan nevű eszközkeresővel térképezte fel a szabadon elérhető kamerákat, és legalább 1125 hazai streamingképes kamerát talált, amelynek képe különösebb akadály nélkül, bárki által hozzáférhető volt. Ezek között megtalálhatók voltak különféle biztonsági kamerák, kültéri megfigyelő eszközök, bevásárlóközpontok és boltok beltéri kamerái, babafigyelő eszközök. A rossz hír, hogy a kamera-hozzáféréseknek is van saját feketepiacuk, ahol a hozzáféréshez szükséges adatokkal kereskednek a netezők.

A Telex cikke kiemeli, hogy jobb esetben csak a magánszféra sérül, de olyan extrémebb forgatókönyv se példa nélküli, hogy mondjuk intim együttlétet rögzítő kamerák képei bukkannak fel később pornóoldalakon, vagy zaklatás, zsarolás során élnek velük vissza rosszakarók. A kamerákhoz való hozzáféréssel a betörők is könnyebben figyelhetik ki, mikor nem tartózkodnak adott helyszínen a lakók.

Az innen letölthető tanulmány egy sor alapvető intézkedést és tanácsot is megfogalmaz, amelyekkel minimalizálhatjuk annak esélyét, hogy illetéktelen szemek kukkanthassanak be az otthonainkba. Érdemes többek közt kerülni a feltűnően olcsó, ismeretlen gyártótól származó kamerákat.