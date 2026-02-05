Kutatás: a magyarok többsége nem ismeri fel a kamuvideókat

A magyarok többsége nem ismeri fel a mesterséges intelligenciával készült videókat – derül ki a Prizma Alapítvány közleményéből. A szervezet által végzett kutatásban 1321 magyar embert kérdeztek meg a mesterséges intelligencia segítségével generált videókról.

Egyre gyakoribb, egyre valódibb

A mesterséges intelligenciát (MI) használó eszközök fejlődésének köszönhetően egyre több, részben vagy teljesen MI generálta videóval találkozhatunk. Némi hozzáértéssel, és nem túl drága MI-modellek használatával tömegesen gyárthatók olyan tartalmak, amelyekről nehéz megmondani, hogy nem valódiak. Ezzel az MI a társadalom befolyásolására alkalmas, rendkívül költséghatékony eszközzé vált.

Éppen ezért a Prizma Alapítvány azt vizsgálta, hogyan fogadják a felhasználók az őket elárasztó MI-videókat, és mennyire képesek megkülönböztetni a valós szereplőket és helyszíneket bemutató, mesterséges intelligenciával készült felvételeket a nem MI segítségével készítettektől.

Az eredmények beszédesek

A kutatásban 1321 fő vett részt, akiknek rövid videórészleteket mutattak. Ezek alapján el kellett dönteniük, hogy a felvételek mesterséges intelligencia segítségével készültek-e, vagy sem. Az eredmények szerint a megkérdezettek mindössze

60 százaléka ismerte fel helyesen az MI-val készült videókat, míg 40 százalékuk nem gondolta, hogy mesterséges intelligencia által generált tartalmat látott.

A nem MI használatával készült videók esetében a résztvevők 72 százaléka tévesen azonosította MI-videóként a hagyományos technikával és körülmények között készült felvételeket.

Az is kiderült, hogy minél fiatalabb valaki, annál nagyobb arányban képes azonosítani a mesterséges intelligenciával készült videókat, ugyanakkor még a legfiatalabb korosztály tagjai is csak 71 százalékban adtak helyes választ.

A felmérés szerint a résztvevők 89 százaléka találkozik legalább hetente egyszer MI generált tartalommal, és mindössze 12 százalékuk nyilatkozta azt, hogy kifejezetten kedveli az ilyen jellegű tartalmakat; a többség elutasító vagy bizonytalan volt velük szemben.