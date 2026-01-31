zsarolóvírusaimesterséges intelligencia
Mesterséges intelligencia által vezérelt vírusok zsarolnak a neten

24.hu
2026. 01. 31.
Olcsóbbá és automatizálttá váltak a támadások.

Beköszöntött a mesterséges intelligencia által vezérelt zsarolóvírusok korszaka, az NFC-alapú (Near Field Communication, vagyis rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia) mobilos támadások száma 87 százalékkal nőtt, a zsarolóvírus-támadások áldozatainak száma pedig már 2025 vége előtt meghaladta a teljes 2024-es értéket, mintegy 40 százalékos éves szintű emelkedéssel – derült ki az ESET legújabb kiberfenyegetettségi jelentéséből.

A támadók egyre tudatosabban alkalmazzák a mesterséges intelligenciát, miközben a zsarolóvírusok, az adathalászat és a mobilos csalások is új szintre léptek.

A mesterséges intelligenciát alkalmazó kártevők már nem csak elméletben léteznek: a csalók megkezdték a gyakorlati használatukat.

A kutatók azonosították a PromptLock nevű kártevőt, az első ismert AI-alapú zsarolóvírust, mely képes valós időben, automatikusan rosszindulatú szkripteket (előre megírt utasítások sorozata) generálni.

Bár a mesterséges intelligenciát jelenleg még főként adathalász és csaló tartalmak készítésére használják a támadók, a PromptLock és a hozzá hasonló fenyegetések új korszak kezdetét jelzik a kiberbűnözésben.

Már nem az a legnagyobb veszély, hogy az AI segítségével úgymond okosabb lett a kártevő, hanem hogy olcsóbbá és automatizálttá váltak a támadások.

A jelentés szerint az androidos mobilokon az NFC-alapú fenyegetések száma 87 százalékkal nőtt, miközben új kártevők és funkciók jelentek meg: azaz a telefonok ma már pontosan ugyanúgy célponttá váltak, mint a laptopok, asztali gépek.

