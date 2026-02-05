oroszkémműholdeurópahackertámadás
Tech

Orosz kémműholdak hallgathatták le Európát

műhold
3DSculptor / Getty Images
Illusztráció
Vizvári Csenge
2026. 02. 05. 09:17
műhold
3DSculptor / Getty Images
Illusztráció
Két orosz kémműholdat figyeltek meg, amint több európai szatellitet követ.

Orosz kémműholdak hallgathattak le számos európai műholdat – írja a Financial Times. Amennyiben a feltételezések helyesek, nemcsak az európai kommunikációhoz férhettek hozzá, hanem akár képesek lehettek a műholdak pályájának módosítására is, amellyel ütközéseket idézhettek volna elő, használhatatlanná téve az európai szatelliteket.

A két műhold, amelyeket Lucs–1-nek és Lucs–2-nek neveztek el, az elmúlt három évben szorosan követett több európai műholdat, sokszor veszélyesen közel kerülve hozzájuk. A megfigyelések alapján gyakran hetekig egy-egy európai szatellit nyomában maradhattak, ami arra utal, hogy hírszerzési tevékenységet folytattak.

Ráadásul úgy helyezkedtek el, hogy a földi állomásokról a műholdakra irányuló, keskeny adatsávban legyenek, ami lehetővé tehette a kommunikáció lehallgatását. Az európai műholdak meg is könnyíthették a dolgukat: régi technológiával rendelkeznek, így sok esetben a kommunikáció kezdetleges, vagy egyáltalán nem titkosított.

A másik veszély abban rejlik, hogy aki hozzáfér ehhez a kommunikációhoz, visszafejtheti, miként lehet a műholdak pályáját módosítani, amit kihasználva akár „űrbalesetet” is előidézhet, használhatatlanná téve az európai műholdakat.

A megközelített szatellitek elsősorban civil feladatokat látnak el, jellemzően televíziós csatornák használják őket, de néhányon érzékeny kormányzati vagy katonai kommunikáció is zajlik. A Lucs–1 és a Lucs–2 önmagukban valószínűleg képtelenek a jelek zavarására vagy az európai műholdak megsemmisítésére, viszont alkalmasak arra, hogy a lehallgatott információkat továbbítsák.

Moszkvában így értékes információkhoz juthattak arról, hogy egyes műholdakat ki, hol és mire használ, illetve milyen adatokat közvetítenek rajtuk, ami későbbi hackertámadások során hasznos tudás lehet.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Medián: Magyar Pétert újra többen tartják alkalmasnak miniszterelnöknek, mint Orbán Viktort
Ezer sebből vérzik a levélszavazás
Hszi telefonon elmondta Trumpnak, hogy az USA-nak óvatosnak kell lennie a tajvani fegyverszállításokkal
Tüntetőkkel telt meg a győri városháza: 1,7 milliárd forint eltűnésének ügyében vonja kérdőre a fideszes frakcióvezetőt a győri polgármester
Ádáz küzdelemre készülnek Ruszin-Szendi körzetében, ahol a Fidesz eddig választásról választásra erősödött
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik