Orosz kémműholdak hallgathatták le Európát

Orosz kémműholdak hallgathattak le számos európai műholdat – írja a Financial Times. Amennyiben a feltételezések helyesek, nemcsak az európai kommunikációhoz férhettek hozzá, hanem akár képesek lehettek a műholdak pályájának módosítására is, amellyel ütközéseket idézhettek volna elő, használhatatlanná téve az európai szatelliteket.

A két műhold, amelyeket Lucs–1-nek és Lucs–2-nek neveztek el, az elmúlt három évben szorosan követett több európai műholdat, sokszor veszélyesen közel kerülve hozzájuk. A megfigyelések alapján gyakran hetekig egy-egy európai szatellit nyomában maradhattak, ami arra utal, hogy hírszerzési tevékenységet folytattak.

Ráadásul úgy helyezkedtek el, hogy a földi állomásokról a műholdakra irányuló, keskeny adatsávban legyenek, ami lehetővé tehette a kommunikáció lehallgatását. Az európai műholdak meg is könnyíthették a dolgukat: régi technológiával rendelkeznek, így sok esetben a kommunikáció kezdetleges, vagy egyáltalán nem titkosított.

A másik veszély abban rejlik, hogy aki hozzáfér ehhez a kommunikációhoz, visszafejtheti, miként lehet a műholdak pályáját módosítani, amit kihasználva akár „űrbalesetet” is előidézhet, használhatatlanná téve az európai műholdakat.

A megközelített szatellitek elsősorban civil feladatokat látnak el, jellemzően televíziós csatornák használják őket, de néhányon érzékeny kormányzati vagy katonai kommunikáció is zajlik. A Lucs–1 és a Lucs–2 önmagukban valószínűleg képtelenek a jelek zavarására vagy az európai műholdak megsemmisítésére, viszont alkalmasak arra, hogy a lehallgatott információkat továbbítsák.

Moszkvában így értékes információkhoz juthattak arról, hogy egyes műholdakat ki, hol és mire használ, illetve milyen adatokat közvetítenek rajtuk, ami későbbi hackertámadások során hasznos tudás lehet.