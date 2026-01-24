balesetgyöngyöskarambol
Tech

Belecsapódott egy parkoló autóba, majd átrepült két másikat – akciófilmeket idéző baleset Gyöngyösön

baleset karambol Gyöngyös
Agria Tv / Facebook
Levegőbe emelkedett az autó a becsapódást követően Gyöngyösön.
admin Birkás Péter
2026. 01. 24. 19:44
baleset karambol Gyöngyös
Agria Tv / Facebook
Levegőbe emelkedett az autó a becsapódást követően Gyöngyösön.
A sofőrt könnyebb sérülésekkel szállították kórházba.

Parkoló autókat tarolt le egy kocsi Gyöngyösön – szúrta ki a HVG az Agria Tv videóját, amit egy biztonsági kamera rögzített.

A felvételt az Agria Tv egyik nézője küldte be, és a videón jól látszik, amint a Deák Ferenc utcában, a Május 1. lépcső közelében a kocsi nagy sebességgel – alig kikerülve egy másik, kanyarodó autót és egy lámpaoszlopot – becsapódik a házak előtt parkoló egyik autóba, majd átrepül a mellette álló két jármű felett.

A poszt szerint a tűzoltók áramtalanították a balesetet okozó járművet, a heol.hu érdeklődésére pedig az Országos Mentőszolgálat azt közölte, hogy a baleset helyszínéről a mentősök egy fiatal férfit szállítottak kórházba, könnyebb sérülésekkel.

Kapcsolódó
új közlekedési tábla terjed európában
Új közlekedési tábla terjed Európában, mutatjuk, mire hívja fel a figyelmet
Kék alapon fehér rombusz - te tudod mit jelent?

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ukrán külügyminiszter: Orbán Viktor úgy viselkedik, mint Szálasi; a magyarok nem ezt érdemlik
Tasnádi Péter is beleszállt Lázár Jánosba a „cigányozós” beszéde miatt
Nógrádmegyer polgármestere: Lázár János nyilatkozata nem egyszeri elszólás a cigány magyarokról
Kvíz: Biztos vagy benne, hogy jól ismered Budapestet?
Robbanásközeli hangulat Amerikában: az ICE razziái már nem tesznek különbséget állampolgár és bevándorló között
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik