Belecsapódott egy parkoló autóba, majd átrepült két másikat – akciófilmeket idéző baleset Gyöngyösön

Parkoló autókat tarolt le egy kocsi Gyöngyösön – szúrta ki a HVG az Agria Tv videóját, amit egy biztonsági kamera rögzített.

A felvételt az Agria Tv egyik nézője küldte be, és a videón jól látszik, amint a Deák Ferenc utcában, a Május 1. lépcső közelében a kocsi nagy sebességgel – alig kikerülve egy másik, kanyarodó autót és egy lámpaoszlopot – becsapódik a házak előtt parkoló egyik autóba, majd átrepül a mellette álló két jármű felett.

A poszt szerint a tűzoltók áramtalanították a balesetet okozó járművet, a heol.hu érdeklődésére pedig az Országos Mentőszolgálat azt közölte, hogy a baleset helyszínéről a mentősök egy fiatal férfit szállítottak kórházba, könnyebb sérülésekkel.