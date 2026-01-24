Kék alapon fehér rombusz. Ez az új közlekedési tábla tűnik fel egyre több helyen Európában – írja a Somogy Vármegyei Hírportál.

A jelzés egy speciális forgalmi sávot jelöl, amelyet csak meghatározott járművek használhatnak. Ide tartoznak a tömegközlekedési eszközök, a taxik, az elektromos autók, valamint azon személyautók, amelyekben legalább két személy utazik.

A tábla célja az, hogy az egynél több embert szállító járművek gyorsabban haladhassanak a forgalomban.

Magyarországon a KRESZ még nem tartalmazza ezt a kék alapon fehér rombusz táblát, de Nyugat-Európában már egyre több helyen lehet találkozni vele, éppen ezért a határon átlépő autósoknak érdemes tisztában lenni vele, mire hívja fel a figyelmet.

A táblát az Egyesült Államokban használták először (csak ott fekete alapon fehér rombusszal), Európában elsőként Franciaországban terjedt el, Németországban és Spanyolországban már tesztelik a táblával jelölt sávokat, arról viszont egyelőre nincs információ, hogy Magyarországon terveznék a bevezetését.