Több százmillió forintnyi bitcoint lopott el egy kiberbiztonsági dolgozókból álló csapat

Két korábbi kiberbiztonsági dolgozó – akik közül az egyik feladata éppen az volt, hogy tárgyaljon a kiberbűnözőkkel – bűnösnek vallotta magát egy 2023-as, zsarolóvírusokhoz köthető támadássorozat elkövetésének vádjában – írja a Verge.

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium (DOJ) által a napokban közzétette vallomások szerint a 40 éves Ryan Goldberg és a 36 éves Kevin Martin 1,2 millió dollárt, átszámítva nagyjából 400 millió forintot csalt ki bitcoinban egy orvostechnikai eszközöket gyártó vállalattól. A két férfi és meg nem nevezett társuk ellen októberben emeltek vádat az ALPHV / BlackCat segítségével elkövetett zsarolóvírus-támadások miatt, amelyek során az áldozatok adatait titkosították és ellopták.

Martin, valamint a harmadik bűntársuk a Digital Mint nevű vállalatnál dolgoztak, amely épp a kiberbűncselekmények kezelésére szakosodott.

Az akkori feladatkörük szerint ironikus módon éppen ők tárgyaltak a kiberbűnözőkkel. Goldberg a Sygnia Cybersecurity Servicesnél volt bejelentve, incidenskezelő menedzserként a támadások idején. Érdekesség, hogy a trió több cégnél is próbálkozott, de csak az orvostechnikai eszközöket gyártó cégnél jártak sikerrel, teszi hozzá a HVG.

Az ALPHV / BlackCat egy olyan hackercsoport, mely ransomware-as-a-service modellben működik, ami azt jelenti, hogy a szoftver fejlesztői részesedést kapnak a kiberbűnözők által megkaparintott zsákmányból. A bírósági ítélethirdetés 2026 márciusban várható, a hármas pedig akár 20 év börtönbüntetést is kaphat.