Korlátlan mobilnetet ad sokaknak karácsonyra a One

2025. 12. 22. 07:19
Három napra lekapcsolja az adatforgalmi számlálót a One. A mobilszolgáltató SMS-es tájékoztatása szerint december 24. és 26. között korlátlanul használhatják a mobilinternetet azok a lakossági és vállalati mobilos ügyfelek, akiknek a tarifacsomagja egyébként nem tartalmaz ilyen lehetőséget.

A szolgáltató közölte: SMS-ben értesíti azt az 1,7 millió ügyfelét, akik három napra ingyenesen netezhetnek. Az ügyfeleknek semmit nem kell beállítaniuk, mindenről a One gondoskodik.

A hvg szerint a One emellett azt is jelezte, hogy január 12-éig a vezetékes és műholdas tévészolgáltatásra előfizetői ügyfeleinél díjmentesen elérhetővé teszi a Canal+ Action csatorna műsorát. Ennek vélhetően köze lehet ahhoz, hogy 2025. december 1-jével korábbi formájában megszűnt a Direct One műholdas és online televíziós szolgáltató márka, melynek online szolgáltatása CANAL+ néven ment tovább.

