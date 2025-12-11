Szándékosan mennek tönkre hamar, és javíthatók nehezen az eszközök

Szándékosan úgy tervezik termékeiket a gyártócégek, hogy azok bizonyos idő után tönkremenjenek, ráadásul sokszor azt is megakadályozzák, hogy szervizekben javíthatók legyenek. Erről beszélt Fidrich Róbert, a Fenntarthatóság Felé Egyesület és a Magyar Természetvédők Szövetsége programvezetője a Zöld Hangnak adott interjújában.

A szakértő szerint a tervezett avulást a 20. század elején találták ki, hogy azzal növeljék a fogyasztást és fellendítsék a gazdaságot. A fogalom ma leginkább a műszaki cikkek kapcsán ismert, pedig sok másik termékre is vonatkozik.

A klasszikus példám a nejlonharisnya: amikor a DuPont piacra dobta, gyakorlatilag elnyűhetetlen volt. Aztán rájöttek, hogy így nem lesz elég profit, és elkezdték gyengébbre gyártani, hogy minél gyakrabban kelljen újat venni

– fogalmazott Fidrich Róbert.

Az viszont kétségtelen, hogy valóban kiemelten látványos a tervezett avulás az olyan elektronikai eszközöknél, mint például az okostelefonok. Ezeket nemcsak szándékosan úgy tervezik meg, hogy ne tartsanak sokáig, de gyártóik mindent megtesznek azért is, hogy ne lehessen őket olcsón javíttatni. A márkaszervízben általában olyan sok pénzt kérnek el, hogy az ember inkább új készüléket vásárol, az olcsóbb, márkafüggetlen vállalkozásokat pedig sokszor igyekeznek ellehetetleníteni, akár perek útján is.

A tervezett avulás ráadásul nemcsak a hardvert érinti: a telefonok szoftvereit úgy programozzák, hogy azok szándékosan belassuljanak az akkukapacitás romlásával.

A termékek gyors tönkremenetele nemcsak bosszantó és költséges dolog, de meglehetősen környezetszennyező is. Fidrich Róbert szerint egy új okostelefon gyártása annyi kibocsátással jár, mint amennyit a telefon 10 éves használata alatt termelnénk az energiafogyasztásával. Szerencsére ma már vannak alternatív megoldások: egyre több cég árul felújított telefonokat, számítógépeket, amelyeknek nemcsak az áruk kedvezőbb egy új készüléknél, de környezetbarátabb az előállítása is.