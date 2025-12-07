Nagyon másképp hathat a férfiakra és a nőkre a home office

Habár a koronavírus-járvány óta elkezdődött a visszarendezős, sok munkahelyen megtartották a home office lehetőséget, legalább részben. De vajon javítja-e az otthoni munkavégzés a mentális egészséget, és ha igen, heti hány napot a legjobb otthon tölteni – ezekre kereste a választ egy friss ausztrál kutatás.

A Science Alert szerint a kutatók 20 évnyi adatot tekintettek át, amely lehetővé tette, hogy több mint 16 ezer ember munkáját és annak mentális egészségre gyakorolt hatását kövessék nyomon. A szakemberek két dologra összpontosítottak: az ingázási időre és arra, hogy hány napot töltöttek otthoni munkavégzésben.

A nők esetében az ingázási időnek nem volt kimutatható hatása a mentális egészségre. A férfiak esetében viszont a hosszabb ingázás rosszabb mentális egészséggel járt, azoknál, akiknek már eleve az meggyűlt a problémáka a mentális egészséggel. Egy medián-szintű mentális jóléttel bíró férfi esetében az egyirányú ingázáshoz fél óra hozzáadás nagyjából ugyanolyan mértékben csökkentette a mentális egészséget, mint a jövedelmének 2 százalékos csökkenése.

Az otthoni munkavégzés erős pozitív hatással volt a nők mentális egészségére.

A legnagyobb javulást akkor mérték, amikor a nők a hét túlnyomó részében otthonról dolgoztak, miközben hetente maximum egy vagy két napot töltöttek az irodában. A heti 3-4 home office tehát az eredmények szerint nagyjából olyan hatással voltak a nőkre, mint ha a jövedelmüket 15 százalékkal megnövelték volna.

A férfiak esetében az otthoni munkavégzésnek nem volt statisztikailag szignifikáns hatása a mentális egészségre, sem pozitív, sem negatív irányba, függetlenül attól, hogy hány napot dolgoztak otthonról vagy a helyszínen. A kutatás eredményei alapján általánosságban elmondható, hogy a munkáltatóknak érdemes rugalmas otthoni munkavégzési lehetőségeket biztosítani, így mindenki magának döntheti el, mi van rá a legjobb hatással.