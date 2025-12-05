Számos weboldal működése akadozhat egy globális hiba miatt

Ismét számos weboldal működése állt le vagy kezdett akadozni a Cloudflare nevű szerverszolgáltató cég miatt. A vállalat hivatalos weboldalán azt írták, hogy december 5-én, magyar idő szerint pár perccel délelőtt 10 óra előtt észlelték a hibát, amelyet mintegy 15 perccel később már javítottak is, most azt vizsgálják, hogy az intézkedésük elhárított-e minden fennakadást. 10:33-kor viszont már arról számoltak be, hogy „emelkedett számú hibát” észleltek ügyfeleiknél, melyek okainak feltárása már zajlik.

A Downdetector szerint technikai probléma miatt nem megflelő működést tapasztalhatnak többek között a Shopify, a Vinted, a Microsoft Teams, a Zoom, a Canva, a Vimeo és a Google Meet felhasználói.

A Cloudflare emellett közölte, hogy jelenleg tervezett karbantartásokat is végeznek.

Amint 24.hu korábban beszámolt róla, idén már másik alkalommal is hiba lépett fel a Cloudflarnél, az azonban a mostaninál sokkal súlyosabb volt. November 18-án weboldalak tömegei váltak teljesen elérhetetlenné, egyebek mellett leállt a politico.com, x.com és chatgpt.com. Idehaza pedig a telex.hu, a 444.hu, az atv.hu és a Tisza párti képviselőjelöltek bemutatására szolgáló magyartisza.hu is elérhetetlenné vált, ahogy a kormánypárti lapok közül az origo.hu, a magyarnemzet.hu, a mandiner.hu, a bors.hu és a vármegyei lapok online felületei.

Szintén elérhetetlennél vált a lapunkat is kiadó Central Médiacsoporthoz tartozó meglepetes.hu, illetve gyerekszoba.hu.

Az érintett weboldalak felkeresésekor egy „Internal server error” feliratú hibaüzenet fogadta a látogatókat, más esetekben pedig a „Kérjük, oldja fel a challenges.cloudflare.com tiltását a folytatáshoz” szöveggel szembesültek az internetezők.

Mi az a Cloudflare?

A Cloudflare a világ egyik legnagyobb internetinfrastruktúra-szolgáltatója, olyan vállalat, amely számos módon segíti a weboldalak működését. Egyebek mellett kibertámadások elleni védelmet biztosít, valamint arra is megoldást kínál, hogy a túl nagy forgalom ne okozza a honlapok akadozását. Szolgáltatásuk lényege, hogy az adott weboldal címére érkező kérések először a Cloudflare szerverein landolnak, így különféle ellenőrzéseket tudnak rajtuk végezni. Megvizsgálják például, hogy a kérés milyen böngészőből, honnan érkezik, robot-e vagy valós forgalom. Amennyiben valós, továbbítják a kérést, tehát egyfajta tűzfalként védik ki a robotokat, amivel nagyobb eséllyel megakadályozhatók a túlterheléses támadások.

Idén ez már a második alkalom, hogy egyetlen szolgáltató hibája miatt weboldalak sokasága áll le. Októberben az Amazon Web Services (AWS) okozott hasonló fennakadást, erről itt írtunk részletesen.