Elérhetetlenné vált az internet jelentős része

Világszerte weboldalak tömegei váltak elérhetetlenné egy hiba miatt, amely a Cloudfare nevű szerverszolgálatót cégnél lépett fel. A vállalat közleménye szerint november 18-án, nem sokkal dél után érzékelték problémát, amelynek okát azóta kutatják.

A meghibásodás miatt többek között az alábbi oldalak működése állt le:

telex.hu

444.hu

magyartisza.hu

politico.com

x.com

népszava.hu

chatgpt.com

Az érintett weboldalak felkeresésekor egy Internal server error feliratú hibaüzenet fogadja a látogatókat, más esetekben pedig a Kérjük, oldja fel a challenges.cloudflare.com tiltását a folytatáshoz szöveg várja az internetezőket. A Cloudflare egyelőre nem közölt részleteket arról, mi állhat a leállás hátterében, azonban nem sokkal délután fél 2 után arról számoltak be, már látják a helyreállás korai jeleit, ennek ellenére a felhasználók további fennakadásokkal találkozhatnak. Amennyiben új információkat osztanak meg, cikkünket frissítjük.

Mi az a Cloudflare?

A Cloudflare olyan vállalat, amely számos szolgáltatást nyújt weboldalak számára. Egyebek mellett kibertámadások elleni védelmet biztosít, valamint abban is segít, hogy a túl nagy forgalom ne okozza a honlapok akadozását. Szolgáltatásuk lényege, hogy egy weboldal címére érkező kérések először a Cloudflare szerverein landolnak, így különféle ellenőrzéseket tudnak rajtuk végezni. Megvizsgálják például, hogy a kérés milyen böngészőből, honnan érkezik, robot-e vagy valós forgalom. Amennyiben valós, továbbítják a kérést, tehát egyfajta tűzfalként védik ki a robotokat, amivel nagyobb eséllyel megakadályozhatók a túlterheléses támadások.