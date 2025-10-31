Illegális pornóletöltés miatt főhet Mark Zuckerberg feje

Több olyan esetet is láthattunk az elmúlt időszakban, amikor mesterséges intelligencia fejlesztő cégeket perelnek be a szerzői jogok megsértése miatt. A napokban például George R. R. Martin, a Trónok harca írója érte el első sikerét az OpenAI elleni ügyben. Most pedig úgy tűnik, a Meta is sorra került, azonban egy sokkal kínosabb ügyben. A Mark Zuckerberg vezette céget júliusban perelte be a pornóoldalakat üzemeltető Strike 3 Holdings és a Counterlife Media, írja a TechSpot.

A cégek azt állítják, hogy a Meta legalább 2369 filmjüket töltötte le 2018 óta, hogy azokkal tanítsák be a cég mesterséges intelligenciáját. A kereset egy 2024-ben szerzőkből álló csoport által a Meta ellen indított perből ered. Miután az ügy feltárta a Meta torrenttevékenységét, a Strike 3 Holdings ellenőrizte a videói szerzői jogsértéseinek felderítésére szolgáló BitTorrent-követő eszközeit. Az eredmények több olyan vállalati IP-címet is találtak, amelyeket a Meta tulajdonában lévőként azonosítottak. Továbbá azt állítják, hogy a Meta egy 2500 „rejtett IP-címből” álló „lopakodó hálózatot” rejtett el.

Felmerül a kérdés, hogy miért akarna a Meta közel több ezer pornóvideót használni a mesterséges intelligencia betanításához, amikor a jelenlegi terméke tiltja az ilyen típusú tartalmak létrehozását. A Strike 3 azt állítja, hogy Zuckerbergék titokban a Movie Gen játékot működtető MI-modelljük egy be nem jelentett felnőtt verzióját képezhetik ki ezekkel a felvételekkel. Emiatt a producer 359 millió dolláros kártérítést követel. A Meta tagadja a vádakat, és kérte a kereset elutasítását. Megjegyezték, hogy Strike-nak nem ez az első hasonló pere, a céljuk pedig csak a zsarolás.

A közösségi médiaóriás számos érvet hozott fel saját maga védelmében.

Az első és legfontosabb szerintük az, hogy a Meta feltételei tiltják a felnőtt tartalmak mesterséges intelligencia általi létrehozását. Emellett kiemelték, hogy 2018 – amikor a Strike 3 szerint a jogsértések elkezdődtek – évekkel azelőtt volt, hogy a Meta egyáltalán elkezdte volna kutatni az LLM-eket és a generatív videókat, a folyamat ugyanis csupán 2022-ben kezdődött meg a cégnél. A Meta végül azt a következtetést vonta le a letöltések kis számából – átlagosan évi 22 videóról, több tucat Metához köthető IP-cím alapján –, hogy a videókat „személyes célra” töltötték le. Végül jelezték: mivel a Meta több tízezer alkalmazottat és számos alvállalkozót és harmadik felet foglalkoztat, a vállalat szerint lehetetlen megtudni, hogy ki töltötte le a klipeket.