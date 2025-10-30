George R. R. Martin előbb nyerhet pert az OpenAI ellen, mint hogy befejezné a 14 éve íródó könyvét

George R.R. Martin megnyerte az első csatát a Trónok harca szerzői jogi perében – írja a Business Insider. 2023 szeptemberében a kultikus könyvsorozat írója és több szerzőtársa – például John Grisham és Jodi Picoult – csoportos keresetet nyújtott be az OpenAI ellen, azt állítva, hogy a cég chatbotja megsértette szerzői jogaikat azzal, hogy engedély nélkül használta fel könyveiket a nagyméretű nyelvi modelljeik betanításához.

A Trónok harca szerzőjének esetében az adta az alapot, hogy egy promptban arra kérték a ChatGPT-t, hogy írjon egy részletes vázlatot a Királyok harca folytatásához, amely eltér a Kardok viharától, és más irányba viszi a történetet. A ChatGPT erre válaszul számos cselekményelemet generált, amelyek koherensek voltak az addigi könyvekkel, de új szálakat is behozott.

Sidney Stein, az Egyesült Államok egyik kerületi bírója hétfőn kihirdetett ítéletében kijelentette, hogy a szerzők bizonyítani tudják, hogy a ChatGPT által kiadott anyagok „eléggé hasonlóak” a szerzői jogvédelem alatt álló könyveikhez ahhoz, hogy megállapítsák a jogsértés tényét.

A bíró szerint a ChatGPT által generált összefoglaló „közvetíti az eredeti mű általános hangulatát és cselekményét”, emiatt pedig elutasította az OpenAI azon érvelését, miszerint egyetlen ésszerű esküdtszék sem találhatná a chatbot szövegét annyira hasonlónak, hogy az jogsértést jelentsen. A bíróság egyelőre nem döntött arról a vádról, hogy az OpenAI jogellenesen használta fel a szerzők műveit nagyméretű nyelvi modelljeinek betanításához. A Microsoft által támogatott OpenAI továbbra is azzal érvel, hogy a gyakorlatuk az amerikai szerzői jogi törvény alapján „méltányos felhasználásnak” minősül.

Idén már volt egy egészen hasonló per, ahol egy San Franciscó-i szövetségi bíró úgy ítélte meg, hogy az Anthropic szerzői jogvédelem alatt álló könyvek felhasználása a nagyméretű nyelvi modelljeinek betanításához tisztességes használatnak minősül. Az Anthropic azonban beleegyezett, hogy 1,5 milliárd dollárt fizet azoknak a szerzőknek, akiknek műveit engedély nélkül használták fel a mesterséges intelligencia modelljeinek betanításához.