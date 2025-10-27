Reklámok érkezhetnek az Apple Térképek alkalmazásba

Jövőre reklámok kerülhetnek az Apple Térképek alkalmazásba Mark Gurman, a Bloomberg Apple-re szakosodott újságírója szerint. A tervezett újítás keretein belül az éttermeknek és más üzleteknek lehetőségük lesz fizetni, hogy az applikáció kereseséi eredményei között kedvezőbb helyen tűnjenek fel.

A TechCrunch összefoglalója szerint Gurman emögött egy átfogó céges stratégiát sejt, aminek célja, hogy több hirdetés kerüljön az iOS operációs rendszerbe. Az újságíró azt is kiemelte, az Apple azzal igyekszik majd túltenni a konkurencián, hogy jobb kezelőfelületet és AI-alapú keresőt szolgáltat majd, amely segít relevánsabb keresési eredményeket találni.

