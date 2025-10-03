Trumpék utasítására tiltott le alkalmazásokat az Apple

Az Egyesült Államokban napjainkra mindennapossá váltak a bevándorlási hivatal (ICE) ügynökei által tartott razziák. Olyannyira, hogy a világ egyik legstreameltebb előadója, a Puerto Rico-i születésű Bad Bunny a turnéjából teljesen kihagyta az országot, attól tartva, hogy a hallgatóságára lecsapna az ICE. Az ilyen és ehhez hasonló eseteket megelőzendő számos olyan alkalmazás jött létre, amelyeken az emberek információkat oszthatnak meg a bevándorlási hivatal ügynökeinek helyzetéről.

Az Apple azonban most elkezdte törölni ezeket az appokat az alkalmazásboljtából, méghozzá kormányzati utasításra.

A legnépszerűbb ilyen app az ICEBlock volt, amely törlésekor több mint egymillió letöltéssel bírt. A szoftvert áprilisban hozták létre, körülbelül három hónappal azután, hogy Donald Trumpot beiktatták, aki a kampányban megfogadta, hogy fellép az országban engedély nélkül tartózkodó személyekkel szemben, írja az NBC News.

A Trump-adminisztráció tisztviselői már egy ideje panaszkodtak az ICE ügynökeit ért támadásokra és fenyegetésekre, többek között arra, hogy „doxolással” néznek szembe, ami azt jelenti, hogy személyes adatokat osztanak meg róluk online. Az ICEBlock azonban nem jár személyes adatok megosztásával az ügynökökről, csupán annyiról értesíti az embereket, hogy az észlelés az 5 mérföldes körzetükben történt.

Az App Store-t azért hoztuk létre, hogy biztonságos és megbízható hely legyen az alkalmazások felfedezéséhez. A bűnüldöző szervektől azonban olyan információkat kaptunk, amelyek szerint az ICEBlock és az ehhez hasonló appok biztonsági kockázatot jelentenek. Ezért ezeket eltávolítottuk az App Store-ból

– közölte az Apple.

Pam Bondi főügyész, aki a tiltásra vonatkozó utasítást kiadta, azt mondta: az ICEBlock célja, hogy veszélybe sodorja az ügynököket, pusztán a munkájuk elvégzése miatt. Az alkalmazás törlésére nagyjából egy héttel azután került sor, hogy egy 29 éves texasi férfi, Joshua Jahn tüzet nyitott egy ICE-hoz tartozó épület előtt, ahol két fogvatartottat ölt meg, és egy ICE-ügynöknek sem esett baja. A férfi magával is végzett.