iPhone 19 már nem lesz

Az Apple idén iPhone 17 néven dobta piacra a legújabb okostelefon-szériáját (meg ugye volt az iPhone Air), jövőre értelemszerűen az iPhone 18 modellek várhatók, 2027-ben viszont nem lesz iPhone 19 – írja nemzetközi forrásokra hivatkozva a Mobilaréna.

A bennfentesek szerint két év múlva az Apple ugrani fog egyet a számozásban, és a hagyományos őszi bemutatón már iPhone 20 néven leplezik le az új készülékeket. Ennek olyan szempontból van értelme, hogy 2027-ben lesz az első almás okostelefon bemutatójának 20. évfordulója és a friss telefonok is erre a jubileumra reflektálnának.

Mindez ráadásul nem idegen az Apple-től, korábban is volt rá példa: az iPhone X az első iPhone tizedik évfordulója előtt tisztelgett, ráadásul, ha visszaemlékszünk, nem volt iPhone 2 sem, hiszen a 2007-es első mobilt rögtön az iPhone 3G váltotta.

iPhone-modellek az évek során:

2007 – iPhone 2008 – iPhone 3G 2009 – iPhone 3GS 2010 – iPhone 4 2011 – iPhone 4s 2012 – iPhone 5 2013 – iPhone 5s és iPhone 5c 2014 – iPhone 6 és iPhone 6 Plus 2015 – iPhone 6s és iPhone 6s Plus 2016 – iPhone SE (gen1), iPhone 7 és iPhone 7 Plus 2017 – iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X 2018 – iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR 2019 – iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max 2020 – iPhone SE (gen2), iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max 2021 – iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max 2022 – iPhone SE (gen3), iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max 2023 – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max 2024 – iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max 2025 – iPhone 16e, iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max