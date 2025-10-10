Méretes roncs pottyant egy texasi búzamezőre

Hatalmas, autóméretű roncs landolt egy texasi búzamezőn – írja a Fortune. Ann Walter szemtanú először egy az égen sodródó objektumra lett figyelmes, majd az lezuhant a szomszédja birtokán.

Az eszköz egy hatalmas ejtőernyővel érkezett, és NASA-logókkal volt díszítve. A landolás után a nő felhívta a helyi seriffhivatalt, majd nem sokkal később jelentkezett nála a NASA Columbia Scientific Balloon Facility. A létesítmény pilóta nélküli, több mint 32 kilométeres magasságig emelkedő kutatóballonokat indít a légkörbe, hogy különféle kísérleteket végezzen el.

A jelenlegi kormányzati leállás közepette a NASA nem reagált a sajtó megkeresésére, a Columbia Scientific Balloon Facility oldalán mindenesetre elérhető a felbocsátások ütemterve. Ez alapján az új-mexikói, a landolás helyszínétől mintegy 225 kilométerre lévő Fort Sumnerből több ballont is felbocsátottak.

David Cochran Hale megyei seriff utóbb megerősítette, hogy a roncs a NASA-hoz tartozik. Mint kiderült, a ballont egy nappal korábban indították el, fedélzetén pedig teleszkópok utaztak, amelyekkel a csillagokat, galaxisokat és fekete lyukakat akarták megfigyelni.

A szakemberek végül teherautóval és pótkocsival érkeztek a helyszínre, hogy elvigyék a műszert.

„Elég szürreális, hogy ez velünk történt meg és hogy én is részese lehettem” – mondta Walter.