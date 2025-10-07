teliholdszuperholdlátványosságcsillagászat
Ma este jön az év első szuperholdja

2025. 10. 07. 12:26
Október 7-én kedden jön az év első szuperholdja. A szeptember 22-i napéjegyenlőséghez legközelebbi teliholdra, vagyis a mostanira szüreti holdként hivatkoznak, állítólag a mezőgazdasági hagyományok miatt, ilyenkor ugyanis a gazdák sötétedés után is szüretelhettek.

A Hold Budapesten 18:06-kor fog felkelni, és a szokásosnál kissé fényesebbnek, illetve nagyobbnak láthatjuk.

A megfigyeléshez felszerelésre nincs szükség. Szuperhold csak teliholdkor figyelhető meg, hátterében az áll, hogy az égitest ilyenkor pályája azon pontján jár, amely meglehetősen közel van a Földhöz. Október 7-én az égitest nagyjából 10 százalékkal lesz közelebb a szokásosnál.

A következő telihold november 5-én lesz, ez lesz a legnagyobb szuperhold 2019 óta. Érdekesség, hogy a Draconidák meteorraja épp a héten, október 8-án éri el csúcspontját, távcsövekkel ráadásul üstökösöket is láthatunk.

