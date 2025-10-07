„Túl gazdag ahhoz, hogy ilyen kibaszott olcsó legyen” – rajongói álltak bele Taylor Swiftbe

Október 3-án megjelent Taylor Swift 12. albuma, a The Life of a Showgirl, ami már az első napon megdöntötte az énekesnő eddigi összes első heti eladási rekordját. A világhírű előadó öröme azonban nem lehet felhőtlen, ugyanis rajongói azzal vádolják, hogy mesterséges intelligenciát használt a lemeze népszerűsítésére – írja a Futurism.

Az album népszerűsítése során Swift egy kincsvadászat stílusú promóciót tett közzé, amelyben arra buzdította rajongóit, hogy keressenek meg 12 narancssárga ajtót a világ 12 városban, és olvassák be a hozzájuk tartozó QR-kódokat.

Ezek a kódok rövid videókat takartak, amelyek közül az egyik nagyon felkapott lett a közösségi médiában. A klipben egy szecessziós stílusú bárpult látható, azonban egy-két hiba elárulja, hogy generatív mesterséges intelligenciával készült. Egy ponton ugyanis a csapos középső ujja rejtélyes módon összeolvad a narancssárga szalvétával, amelyet a bárpultra helyez. Az élesszemű rajongók emellett más hibákat is kiszúrtak. Egy másik videóról szintén sokan úgy gondolják, hogy MI-vel készült. A 12 videó közül tehát több is MI nyomait viselte, a másolatokat viszont rendre törlik a YouTube-ról.

A Redditen megjelent vélemények igencsak ellenségesek, mondván a mesterséges intelligencia használata elég rossz megoldás egy olyan előadótól, aki már többször is felszólalt az előadói jogok védelmében, valamint az ellen, hogy az MI-t a zenéin képezzék ki. Emellett az is ront az összképen, hogy az énekesnő a valaha volt egyik leggazdagabb előadó, Eras turnéja pedig minden idők legnagyobb bevételt hozó koncertturnéja lett.

Túl gazdag ahhoz, hogy ilyen kibaszott olcsó legyen

– írta egy Reddit-felhasználó.