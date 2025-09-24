Atomfegyverekkel robbanthatnák fel a Hold felé tartó aszteroidát

Annak lehetőségét fontolgatják a tudósok, hogy atomfegyverekkel megsemmisítik a 2024 YR4 jelű aszteroidát. Az égitest 2032-ben közelíti meg bolygónkat, amelyre nem jelent veszélyt, ám a NASA mérései szerint arra van egy kis esély, hogy a Holdba csapódik.

Az aszteroida híre év elején járta be a világsajtót, mivel akkor még elképzelhető volt, hogy a Földbe csapódik 2032-ben. Erre a kimenetelre körülbelül 1–3 százalék esélyt adtak a szakértők, amelyet későbbi megfigyelések alapján aztán nullára módosítottak. Annak a veszélye azonban nem múlt el, hogy kísérő égitestünknek ütközik – ennek körülbelül 4 százalék a valószínűsége.

A 2024 YR4 átmérője mintegy 55 méteres, vagyis elég nagy ahhoz, hogy jelentős károkat okozzon becsapódás esetén.

A Live Science korábbi cikke szerint a Holddal való ütközése 340 hirosimai atombombáénál is nagyobb erejű lenne, és valószínűleg a mi bolygónkról is látszana, épségünket azonban nem fenyegetné. A belőle származó kisebb törmelékek persze eltalálhatnák a Földet, ezek viszont aligha lennének képesek károkat okozni, minden bizonnyal elégnének a légkörben.

Eltéríthetjük a felénk tartó aszteroidát?

Kutatók egy frissen megjelent tanulmánya szerint ugyanakkor az űrben tartózkodó műszerekre és emberekre ártalmasak lehetnek ezek a törmelékek, ugyanis átlyukaszthatják az űrruhákat és űreszközöket. A veszély elhárításának egyik lehetősége az aszteroida eltérítése lehetne, a szakértők szerint azonban ez kockázatos vállalkozás lenne.

Bár a NASA DART nevű missziója három évvel ezelőtt sikeresen eltalált egy távoli kisbolygót, ezzel módosítva pályáját, ez a módszer egyelőre nem elég kiforrott ahhoz, hogy Földhöz közeli égitestek esetében is alkalmazni lehessen. Mivel a 2024 YR4 számos fizikai tulajdonságát nem ismerjük pontosan, szinte lehetetlen lenne kiszámítani, hogy egy hasonló küldetés hogyan módosítaná a pályáját. Annak a veszélye is fennáll, hogy éppen saját bolygónk felé terelnék az aszteroidát – foglalta össze a Live Science.

Ennek persze végzetes következményei lennének, hogy pontosan mekkora pusztítást okozna az égitest Földbe csapódása, arról itt írtunk részletesen.

Megsemmisíthető atomfegyverekkel az aszteroida?

Egy másik lehetőség, hogy az objektumot megpróbálják kisebb darabokra törni. Erre két módszer is elképzelhető: vagy egy DART-hoz hasonló űrszonda, vagy rakétameghajtású atomfegyverek robbanthatnák szét. Ilyesmit élesben még sosem próbáltak ki, elméletben azonban mindkettő lehetséges.

A kutatók ugyanakkor megjegyzik, 96 százalék a valószínűsége, hogy a 2024 YR4 simán elhalad a Hold mellett, anélkül, hogy bármilyen bajt okozna. Ha viszont mégis belecsapódna, felszínén maradandó nyomot hagyna egy körülbelül 2 kilométer széles kráter formájában – írja a New Scientist. A NASA ugyanakkor kiemelte, hogy az aszteroida nem képes módosítani a Hold pályáját.