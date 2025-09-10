Teknőst fotóztak a Marson

A NASA Perseverance marsjárójának felvételein időről időre ki lehet szúrni olyan kőzeteket, amelyek valamilyen földi élőlényre vagy más objektumra hasonlítanak. Ilyenek voltak többek között, amikor avokádót, sisakot, cápauszonyt, rákollót vagy fánkot vizionáltak sokan a marsi kőzetekbe. Most pedig egy újabb, ehhez hasonló kőzetre bukkantak a szakértők: ez egy teknősre hasonlít, amely épp kidugja a fejét a páncéljából – írja a Live Science.

A Perseverance augusztus 31-én készítette a említett képet, a vörös bolygón töltött 1610. napján.

A vándorló robot a Jezero-kráterben készítette a felvételt – egy 45 kilométer széles mélyedésben, ahol 2021-ben landolt, és amely korábban feltehetően egy nagy tónak adott otthont. A fotót a marsjáró SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics and Chemicals) és WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and Engineering) műszerekkel készítették.

A kutatók szerint ezeket az asszociációkat a pareidolia okozza – egy pszichológiai jelenség, amelyben az emberi elme ismerős mintázatot, például arcot vagy képet keres minden tárgyban vagy struktúrában, mint például a felhőkben.