Furcsa fénycsóva tűnt fel Magyarország egén

Petró Róbert / Időkép
A fénycsóva Vál mellől megörökítve.
admin Stéger Dávid
2025. 08. 26. 14:10
Petró Róbert / Időkép
A fénycsóva Vál mellől megörökítve.

Különös fénycsóva tűnt fel az égen augusztus 25-én, hétfő éjszaka. A jelenséget Magyarország számos pontjáról észlelni lehetett, videók és fényképek is készültek róla – írja az Időkép.

A portál szerint a csóva 22 óra 38 perckor jelent meg, és mintegy hét percen keresztül maradt látható. A csóva nem állt egy helyben, kelet-nyugati irányban szelte át az égboltot.

A jelenség feltehetőleg egy úgynevezett űrmedúza, amelyet egy kínai rakéta felbocsátása idézhetett elő.

Űrmedúza akkor alakulhat ki, amikor éjszakai, hajnali időszakban egy rakétából kiáramló hajtógázokról visszaverődik a Nap fénye. Ilyenkor a légköri nyomásnál sokkal nagyobb erővel távozó gázok a levegőben oldalirányban erősen szétterülnek, így alakul ki a „medúza” alakja.

Nem ez az első eset, hogy űrmedúza tűnik fel Magyarország egén: idén tavasszal Elon Musk egyik rakétája festett látványos fényspirált felénk.

