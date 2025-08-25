x-37bűrrepülőűrsiklóamerikai egyesült államok
Újra útra kelt a rejtélyes amerikai űrrepülő

2025. 08. 25. 15:09
Ismét útra kelt az amerikai hadsereg titokzatos űrrepülőgépe, a Boeing által gyártott, átalakított X-37B – írja a The Register. Ez az eszköz nyolcadik küldetése, az Egyesült Államoknak összesen két példánya van a típusból.

Az X-37B egy pilóta nélküli űrsikló, amelyet rakétával bocsátanak fel, és földi kifutópályán képes landolni.

Missziós feladatainak jelentős része titkosított, Kína pedig attól tart, hogy harcászati funkciót is elláthat.

Ami biztos, hogy az eszköz rendkívül sokáig, akár több mint egy évig képes leszállás nélkül utazni. Küldetéseivel a legmodernebb technológiákat tesztelik és különféle tudományos kísérleteket hajtanak végre, legutóbb például manőverezési módszereket próbáltak ki a segítségével.

Az X-37B legutóbb múlt héten emelkedett a magasba egy SpaceX Falcon 9 segítségével. A Boeing szerint az űrsikló ezúttal egy integrált szervizmodullal bír, amely növeli a szállítható hasznos terhet. A küldetés több kormányzati partner technológiai demonstrációját, például lézeres kommunikációs eszközt és GPS-t helyettesítő kvantumiránytűs navigációs szenzort is magába foglal.

A Pentagon nem közölte, hogy mikorra várható az űreszköz visszatérése, ahogy azt sem, hogy mik az elvárások a küldetéssel kapcsolatban.

ebben a cikkben írtunk.

