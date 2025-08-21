autóvásárlástámogatásrészletekelektromos autó
Itt vannak az első részletek a kormány autóvásárlási támogatásáról

2025. 08. 21. 10:32
Fontos részletek szivárogtak ki a várhatóan szeptemberben érkező, magánszemélyeknek szóló elektromosautó-vásárlást ösztönző állami támogatási program tervezetéről – írja a Villanyautósok.hu.

A lap szerint a támogatás maximum 25 millió forintos vételárig lesz igényelhető autónként 2,5-4 millió forint értékben. A programra a jelenlegi tervek szerint 20 milliárd forintos keretösszeget fognak megállapítani, amiből így 5-8000 jármű megvásárlása lesz támogatható.

A számok hasonlók a jelenleg még futó, cégek számára kiírt programhoz, ott a támogatás összege a vételártól és az akkumulátor-kapacitástól függően autónként 2,8 és 4 millió forint között változik.

A cégek számára, 30 milliárdos keretösszeggel kiírt pályázatra a 2024 februári indulástól több mint 7500 igényt nyújtottak be mintegy 33,5 milliárd forint összértékben. Szerződéskötésre 6329 pályázat esetében került sor, több mint 28 milliárd forint értékben, amelyből 19 milliárdot már ki is fizettek, több mint 4300 pályázónak.

