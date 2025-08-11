mafia the old countrytesztjátékteszt
Tech játékteszt

Ha az első két részt szeretted, akkor a Mafia: The Old Country is remek szórakozás lesz

24.hu
admin Birkás Péter
2025. 08. 11. 17:05
24.hu
Bő húsz évvel az első Mafia-játék debütálását követően idén nyáron megérkezett a gengszterekre fókuszáló széria negyedik része, amely a 2. és 3. epizóddal ellentétben nem előre, hanem visszafelé halad az időben. A Mafia: The Old Country két és fél évtizeddel a repít az első rész eseményei elé, a huszadik század legelejére, az olasz maffia óhazájának számító Szicíliába. A Hangar 13 fejlesztése viszont nem csak ilyen szempontból old school, hiszen (ismét) egy olyan videójátékot kapunk, ami 95 százalékban a történetre koncentrál, minimális lehetőséget biztosítva a fő csapásirány elhagyására.

Idén 9 éve, hogy megjelent a Mafia III, ami szakított az első két rész lineáris felépítésével, egy olyan, szabadon bejárható nyílt világot biztosítva, ahol fő történetszál felgöngyölítése mellett tíz kerületben kellett átvenni a hatalmat New Bordeaux-ban, és a területszerzés lebonyolítása mellett az is rajtunk múlt, hogy kire bízzuk a város általunk meghódított részeit. Bár a koncepció ígéretes volt, a végeredmény repetitív lett és mellőzte a valódi kihívást, a játék legélvezetesebb részét a történet biztosította, ami a klisék ellenére is vitte magával a játékost. A Mafia III fogadtatása ugyan meglehetősen vegyes lett, de az anyagi siker nem maradt el, ami első körben a trilógia újrakiadásához vezetett, majd 2024 nyarán a 2K Games bejelentette, hogy érkezik a negyedik rész, Mafia: The Old Country címmel, de „folytatás” helyett előzményt kínálva.

21 fotó

Mafia: The Old Country

A Mafia-játékok között ugyan mindig volt kapcsolat, visszatérő karakterekkel, ugyanakkor minden részben egy új főhőst irányítva kellett megmászni a szervezett bűnözés ranglétráját. Az első részben a fiktív Lost Heavenben tevékenykedhettünk a 30-as években, a szesztilalom idején, aztán jött a II. világháborút követő időszak Empire Bay-ben, amit a 60-as évek követett a már emlegetett New Bordeaux-ban.

Habár a fejlesztők dönthettek volna úgy, hogy a negyedik résszel a GTA: Vice City-t megidézve tovább lépnek a drogtól fűtött 80-as évekbe, de ehelyett minden korábbinál messzebbre repítenek vissza minket, a 20. század elejére, méghozzá Szicíliába, az olasz maffia bölcsőjébe. A koncepció olyan szempontból viszont nem változott, hogy ezúttal is egy névtelen senkiként kerülünk a gengsztervilágba, hogy aztán egy klasszikus felemelkedéstörténet keretében tanuljuk meg újra, milyen ára van a bűn útján járni.

A Mafia: The Old Country ugyanakkor nemcsak a történet szempontjából tér vissza az alapokhoz, de a játékmenetet illetően is, hiszen egy abszolút történetorientált programot kapunk, ahol csak nagyon ritkán adott a lehetőség letérni a fejlesztők által kijelölt útról.

Nem változtak a technikai keretek sem: ismét egy külső nézetes akciójátékot kapunk, a főhőst a válla felől irányítva. A sok esetben egészen lenyűgöző látványért az Unreal Engine 5 felel, az irányítás pedig a Mafia III-ban megismert rendszeren alapul, némileg továbbfejlesztett lopakodással és egy vadonatúj késpárbajjal kiegészítve.

Egy új élet vár rád…
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Tesztlabor

Telefonok, hardverek és videojátékok egy helyen. Leteszteltünk mindent, ami a kezünk ügyébe kerül, és nem félünk elmondani a véleményünket.

Játékteszt

Szerepjáték, akció, stratégia, verseny vagy kaland? Konzol vagy PC? Kipróbáljuk a legújabb videojátékokat, aztán megosztjuk az olvasóval a tapasztalatinkat.
Besenyei Balázs további cikkei
Birkás Péter további cikkei
Lányi Örs további cikkei

Friss

Népszerű

Összes

Címlapról ajánljuk

Elnézést kért az államtitkár, amiért fertőtlenítés miatt megzavarták egy vajúdó nő szülését
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik