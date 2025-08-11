Idén 9 éve, hogy megjelent a Mafia III, ami szakított az első két rész lineáris felépítésével, egy olyan, szabadon bejárható nyílt világot biztosítva, ahol fő történetszál felgöngyölítése mellett tíz kerületben kellett átvenni a hatalmat New Bordeaux-ban, és a területszerzés lebonyolítása mellett az is rajtunk múlt, hogy kire bízzuk a város általunk meghódított részeit. Bár a koncepció ígéretes volt, a végeredmény repetitív lett és mellőzte a valódi kihívást, a játék legélvezetesebb részét a történet biztosította, ami a klisék ellenére is vitte magával a játékost. A Mafia III fogadtatása ugyan meglehetősen vegyes lett, de az anyagi siker nem maradt el, ami első körben a trilógia újrakiadásához vezetett, majd 2024 nyarán a 2K Games bejelentette, hogy érkezik a negyedik rész, Mafia: The Old Country címmel, de „folytatás” helyett előzményt kínálva.

21 fotó

Mafia: The Old Country

A Mafia-játékok között ugyan mindig volt kapcsolat, visszatérő karakterekkel, ugyanakkor minden részben egy új főhőst irányítva kellett megmászni a szervezett bűnözés ranglétráját. Az első részben a fiktív Lost Heavenben tevékenykedhettünk a 30-as években, a szesztilalom idején, aztán jött a II. világháborút követő időszak Empire Bay-ben, amit a 60-as évek követett a már emlegetett New Bordeaux-ban.

Habár a fejlesztők dönthettek volna úgy, hogy a negyedik résszel a GTA: Vice City-t megidézve tovább lépnek a drogtól fűtött 80-as évekbe, de ehelyett minden korábbinál messzebbre repítenek vissza minket, a 20. század elejére, méghozzá Szicíliába, az olasz maffia bölcsőjébe. A koncepció olyan szempontból viszont nem változott, hogy ezúttal is egy névtelen senkiként kerülünk a gengsztervilágba, hogy aztán egy klasszikus felemelkedéstörténet keretében tanuljuk meg újra, milyen ára van a bűn útján járni.

A Mafia: The Old Country ugyanakkor nemcsak a történet szempontjából tér vissza az alapokhoz, de a játékmenetet illetően is, hiszen egy abszolút történetorientált programot kapunk, ahol csak nagyon ritkán adott a lehetőség letérni a fejlesztők által kijelölt útról.

Nem változtak a technikai keretek sem: ismét egy külső nézetes akciójátékot kapunk, a főhőst a válla felől irányítva. A sok esetben egészen lenyűgöző látványért az Unreal Engine 5 felel, az irányítás pedig a Mafia III-ban megismert rendszeren alapul, némileg továbbfejlesztett lopakodással és egy vadonatúj késpárbajjal kiegészítve.