Háromhetes késéssel érkezhet sokaknak az MVM-számla

Az E.ON Hungária Csoport informatikai átállása miatt az MVM Next elszámoló számlái akár 3 hetet is késhetnek – írja az MTI az E.ON és az MVM Next közleménye alapján.

A csúszás elsősorban az E.ON Hungária Csoporthoz tartozó ELMŰ Hálózati Kft. területén, vagyis a Budapesten és Pest vármegye nagyobb részén élőket, illetve kisebb részben az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ügyfeleit érinti.

Az MVM Next oldalán olvasható közlemény szerint június 22. és július 15. között az elszámoló számla alapját képező éves leolvasási adatok, valamint az okosmérővel rendelkezők június havi elszámoláshoz szükséges adatai az átállás miatt az E.ON-tól csak később fognak megérkezni az MVM Next rendszereibe. Emiatt egyes ügyfeleknél előfordulhat, hogy számláját a tervezetthez képest legfeljebb 3 héttel később tudja csak kiállítani az MVM.

Hozzátették: az egyetemes szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés az MVM Nextnél zavartalanul működik, ugyanakkor egyes esetekben az informatikai átállás miatt hosszabb átfutási időre kell számítani. A közlemény szerint az ügyfelek az MVM értesítéséből tájékozódhatnak az egybecsúszó számlák fizetési rendjéről és a halasztott fizetési lehetőségekről, az átállás eredményeképp pedig egyszerűsödik az ügyintézés.