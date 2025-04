Ez az ára, ha udvariasak vagyunk a ChatGPT-vel

Az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman nemrégiben bevallotta, hogy az emberek, akik udvariasan, a „légyszíves” és a „köszönöm” szavak használatával beszélgetnek a ChatGPT-vel, több milliós kárt okoznak a cégnek – írja a Futurism.

A milliárdos szerint azonban ez nem elpocsékolt pénz, mondván: sosem lehet tudni, mit hoz a jövő.

Ezzel a cég vezetője arra a népszerű netes poénra utal, hogy amikor a mesterséges intelligencia öntudatra ébred, azok lehetnek majd nagyobb biztonságban, akik jól bántak a gépekkel. A The New York Times erre a hírre több szakértőt is megkérdezett a témában, akik szerint sokat elárulhat egy emberről az, hogyan bánik az élettelen tárgyakkal. Jó példa erre a kilencvenes évek népszerű játéka, a Tamagocsi, ami játék révén tanította meg a gyerekeket a gondoskodásra. Ha viszont egy gyermek kegyetlenül bánt a virtuális állattal, az bizonyára nem volt jó jel a szülőknek.

Dr. Sherry Turkle, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) emberek és a mesterséges intelligencia közötti kapcsolatok szakértője szerint az MI sok szempontból sokkal inkább tekinthető élőnek, mint például a Tamagocsi.

Ha egy tárgy képes arra, hogy bensőséges, baráti beszélgetést imitáljon, és fontos személyként kezeljük az életünkben, még ha nem is az valójában, akkor elég élő ahhoz, hogy udvariasságot tanúsítsunk az irányába

– mondta.

Akárhogy is járunk el, a plusz szavaknak súlyos ára van. A chatbotokhoz intézett minden egyes kérdés pénzbe és energiába kerül, így lényegében minden további szó növeli a szerverköltségeket. Mivel a különböző MI-szolgáltatásokat működtető szerverek ellátására jelenleg nincs elterjedt, fenntartható energetikai megoldás, sok esetben fosszilis tüzelőanyagokat használnak a legnagyobb techcégek ezek működtetésére. Tavaly külön cikkben írtunk arról, mekkora költsége van az MI terjedésének: