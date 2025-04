Magyar lelemény kellett, hogy busót építhessünk LEGO-ból

Klasszikus sárga villamos, piros troli, Kispolszki, Lada, IFA, Malév-gép, Budapest látképe vagy éppen a magyar Országház – bár egyik sem létezik hivatalos LEGO-szett formájában, mégis itthon megvásárolható dobozos készletekről beszélünk, egészen profi építési útmutatóval, a dán játékgyártó eredeti, logós alkatrészeivel, amelyek grammra lemérve kerülnek a csomagolásban található zacskókba.

A saját tervezésű építmények áruba bocsátása ugyan egyáltalán nem új ötlet, de egy magyar csapat ügyesen érzett rá egy olyan piaci résre, amivel itthon át tudták törni az AFOL (Adult Fans of LEGO, vagyis a LEGO felnőtt rajongói) szubkultúra határait: a közösségi média által is felkapott, 126 alkatrészből álló busófigura szettet például kettesével kapkodták el a Kocka Store kínálatából.

Erről a sikerről, az alkatrészek eredetéről, a tervezésről, a kezdeti tapasztalatokról és a jövőbeni tervekről is kérdeztük az ötletgazdákat, illetve kíváncsiak voltunk arra is, hogy mit szól a LEGO a tevékenységükhöz.

Kezdjük az elején

Idén 67 éve, hogy a LEGO a ma ismert formájában megalkotta az egymással minden esetben kompatibilis, stabil kapcsolatot biztosító elemeken alapú építőjátékát, ami napjainkra a világ egyik legnépszerűbb márkája. Nemcsak a gyerekek imádják, hanem a felnőttek is, és az elmúlt évtizedekben egész iparág nőtt a LEGO elemekből épített egyedi alkotások, hivatalos néven MOC-ok (My Own Creaton, azaz saját alkotásom) köré. Ezen építményeknek csak a fantázia szab határt, sok esetben egészen lenyűgöző, hogy a rajongók milyen csodákat állítanak össze a dán építőkockákból, és a szabadság abban is tetten érhető, hogy olyan témák is megjelenhetnek ezen szettek között, amelyekből a játékgyártó jó eséllyel sosem készítene hivatalos készletet.

Részletesen kidolgozott Xenomorph az Alien-univerzumból, Warthog nevű harci jármű a Halo-videójátékokból vagy éppen a valóságban is létező M4 Sherman tank. A lista nagyon hosszan folytatható lenne, és számos olyan, évek óta üzemelő weboldal létezik, ahol változó összegekért cserébe bárki beszerezheti a MOC-ok megépítéséhez szükséges útmutatókat, sőt, olykor arra is van lehetőség, hogy az érdeklődők egyből megvásárolják az összerakáshoz szükséges alkatrészeket.

Ez a világ persze leginkább azok számára ismert, akiknek az építés és gyűjtés felnőttként is masszív hobbi, Balogh Zsolt, a LEGO termékekre szakosodott Kocka Store tulajdonosa viszont ebben látta meg a lehetőséget, hogy kitűnhessen a konkurens üzletek közül.

Zsolt már az egykori 576 Kbyte üzletlánc alapítójaként, illetve az első hazai LEGO Store-ok indítójaként is az egyedi megoldásokban látta a siker kulcsát, és az új boltja is olyan, a fanatikusok és a laikusok számára egyaránt elérhető, eredeti LEGO alkatrészekből megépíthető MOC készleteket kínál, amiket máshol nem beszerezhetők, de a hivatalos szetteknél megszokott élményt kínálják. A kockák dizájnos dobozban, zacskókban szétszortírozva kapnak helyet, a letölthető építési útmutató könnyen átlátható, a végeredmény pedig nem csupán kiállítható a polcon, de játszható is.

A ma már MOCverzum gyűjtőnév alatt megjelenő szettek első példányai még 2024 nyarán kerültek a bolt polcaira, erősen építve az egykori keleti blokk nosztalgiájára, hiszen a kezdeti felhozatal többek között olyan modellekből állt, mint a Kispolszki vagy a kereklámpás Lada kockákból megépíthető, licenc híján vicces fantázianévvel (Polish Predator és Soviet Sidekick) ellátott másai.

Ezeket a modelleket Gallik Attila tervezte, aki a gyerekkora után 2016-ban fedezte fel ismét a LEGO-t, és kezdett el egyedi építményeket tervezni, azokról fotókat megosztani. A kezdeti hobbi akkor lépett szintet, mikor elkészült a Tesla Cybertruck kockaverziója, és mások unszolására az építési útmutató elérhető lett a Rebrickable oldalon. Az instrukciót pár nap alatt ötvenen vásárolták meg, Attila ennek hatására tudatosabban kezdett modelleket tervezni, mára pedig száznál is több útmutatót kínál, rendezvényekre jár a megépített járműveivel, a munkáira pedig idővel Zsolt is felfigyelt, ami aztán a fent említett készletek megalkotásához vezetett.

Ugyanakkor nem a G Brix néven alkotó Attila az egyetlen, aki tervez a Kocka Store számára, hiszen a Retro Tram néven futó sárga Tatra T5C5 villamos, vagy az Ikarus 260 és 280T járműveket megidéző Retro Buses készlet Gera Szabolcs munkája, a Budapest látványosságait miniatűr méretben felsorakoztató szettet, illetve a tacskó- és busófigurákat Schilling Benjamin alkotta, míg az IFA teherautó és a 80-as évek kutyaól perselyét megidéző építőjáték Szunyogh Balázs kreativitását dicséri.

Hivatalos LEGO szettek rajongói ötletekből A dán játékgyártó 2011 óta lehetővé teszi, hogy a rajongók elképzeléseiből is boltban kapható szettek születhessenek. A kezdetben LEGO Cuusoo néven futó projekt komoly sikernek bizonyult, 2014-ben nevezték át LEGO Ideasra, és az elmúlt években több tucat alkotásból készült hivatalos LEGO-építőjáték.

Ezt amúgy lehet?

A készleteket látva az első kérdés, ami bárkiben teljesen jogosan felmerülhet, hogy mit szól ehhez a LEGO?