Megint több száz embert rúg ki a Google

Több száz alkalmazott elbocsátását jelentette be csütörtökön a Google: a leépítés elsősorban az Android szoftveren, a Pixel mobilokon és a Chrome böngészőn dolgozó szakembereket érinti – írja a Reuters.

A vállalat szóvivője szerint a cél a hatékonyság növelése.

Ennek egyik első lépése volt, hogy tavaly összevonták a platformok és eszközök csapatait. A létszámot azonban túl magasnak ítélték meg, így januárban több alkalmazottnak is önkéntes kilépési lehetőséget ajánlottak fel, lelépési pénzzel. Most pedig ezen felül jelentették be néhány munkakör megszüntetését.

A Bloomberg februárban arról számolt be, hogy a Google leépítette alkalmazottjait felhőalapú részlegében, ám a jelentés szerint a megszorítások csak néhány csapatot érintettek. 2023 januárjában egyébként az Alphabet bejelentette, hogy 12 ezer állást, vagyis globális munkaerő 6 százalékát kívánja megszüntetni.