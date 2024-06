A dolgozók fele kiégés közeli állapotban van, de már úton a megoldás

Már bő másfél éve, hogy a csapból is a mesterséges intelligencia folyik, ami bizonyára sokaknál elcsépelté tette az erről zajló diskurzust, a téma relevanciája azonban megkérdőjelezhetetlen. Annál is inkább, mert a Microsoft nemrégiben közzétette az éves Work Trend Index kutatását, amely rámutatott, hogy a szellemi munkások körében teljesen felkavarta az állóvizet a legmodernebb technológia térnyerése.

A munkaerőpiacon a Covid óta nem látott fluktuáció várható, és bár az oktatásban még szó sincs az MI-fókuszált tanrendről, számos piaci szereplőnél már elvárás a modern szoftverek ismerete. Ez egyrészt több önálló képzést igényel, másrészt pedig tovább mélyítheti a generációk versenyképessége közötti különbségeket. A Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatójával, Szabó Péterrel arról beszéltünk, hogyan segíthet a munkahelyi kiégés megelőzésében a mesterséges intelligencia, illetve hogy le lehet-e annyi terhet venni a vállunkról, hogy realitás legyen a négynapos munkahét. Interjú.

Sokan féltik a munkahelyüket a mesterséges intelligenciától. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tavaly azt mondta, hogy itthon akár a munkahelyek negyedét is veszélyeztetheti az MI térnyerése, az IBM pedig már gépekre cserélné a back office dolgozóit. Mennyire reális ez a félelem?

A munkaerőpiac folyamatos átalakulásban van, de azért ha megnézzük az elmúlt pár évtizedet, inkább folyamatos munkaerőhiányról beszélhetünk, mintsem tömeges leépítésekről. A kutatásunk azt mutatta meg, hogy az emberek nagyon küzdenek az elmúlt időszakban: a munka és a magánélet egyensúlyának megtalálása mellett a dolgozók 68 százaléka küzd a munkamennyiséggel, egy másfél évvel ezelőtti kutatásban pedig 46 százalék fogalmazott úgy, hogy kiégett, vagy kiégés közeli állapotban van.

Úgy érzem, nem tartunk ott, hogy tömegek állására jelentsen veszélyt az MI. Nem azért, mert nem jó a technológia, hanem azért, mert kicsit úgy működik, mint egy személyi asszisztens, vagy egy gyakornok: nem bízunk meg benne vakon, hanem elvégzi a munkát, és azt mi a végén leellenőrizzük. Ezért is kezdte el szerintem nagyon helyesen a Microsoft Copilotnak nevezni az asszisztensét.

Mellettünk ül a vezetőülésben, de az ember marad továbbra is a felelős.

A munkahelyek elvesztése helyett inkább azt látom, hogy nagyon átalakul a munka jellege, és minősége. Az Office 365 csomag révén elég jól rálátunk arra, hogy ki mit használ, és bár anonim adatokról beszélünk, azért az kiderül, hogy az irodai dolgozók munkaidejének körülbelül 60 százaléka olyan feladatok elvégzésére megy el, mint az e-mailek olvasása és megválaszolása, a meetingelés, vagy a chatelés. Szóval ez inkább tehermentesítő eszköz lesz az emberek kezében.

Nem lehetnek abból csúnya tekintetek, ha valaki a részvétel helyett inkább az MI-re bízza az adott értekezlet kijegyzetelését?

Ez a céges kultúrától függ. Nálunk mindenkinek be van kapcsolva a kamerája, és elfogadjuk, ha közben a billentyűzeten pötyög, vagy mást csinál. Sajnos ma már nélkülözhetetlen a multitasking. A Copilottal ráadásul azt is megoldhatjuk, hogy ha jön a futár, benyomjuk, és amíg átvesszük a csomagot, jegyzetel helyettünk. Ha tetszik a céges vezetőknek, ha nem, az MI itt van, és megváltoztatja a munkavégzést. Nem csak meg fogja, hanem már most is ezt teszi.