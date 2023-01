Hamarosan az androidosoknak sem jelent majd gondot, ha nincs térerő

Az Apple 2022 szeptemberében jelentette be az iPhone 14 szériát, egyúttal azt is kiemelve, hogy a mobilok a világ egyre több pontján műholdas kapcsolattal is rendelkeznek majd, melynek révén térerőre sem lesz szükség a telefonhívásokhoz. A szolgáltatás egyelőre csak vészhelyzet esetén érhető el, alapvető szöveges üzenetek küldésére és fogadására, azonban várhatóan egyre szélesebb közönségnek nyújthat majd megoldást a fejlesztés.

A Qualcomm chipóriás és az Iridium műholdas telefonszolgáltató cég partnersége révén pedig hamarosan a prémium kategóriás androidos mobilok tulajdonosai is megtapasztalhatják ezt a funkciót – írja a BBC. A bejelentés szerint a legnagyobb előny, hogy a tulajdonosoknak nem kell egyetlen márka mellett letenni a voksukat, ugyanis az amerikai chipóriás majd az összes mobilcéggel partnerségben áll.

A gyártó közölte, hogy az új, Snapdragon Satellite elnevezésű funkciót először csak a prémium kategóriás chipjeikbe építik be, így nem valószínű, hogy az olcsóbb készülékekben megjelenik majd eleinte.

A szolgáltatást idővel tabletekre, laptopokra és akár járművekre is ki akarják majd terjeszteni, ráadásul úgy, hogy az nem csak vészhelyzeti kommunikációra lesz használható. Ez különösen azoknak lehet majd előnyös, akik sokat utaznak olyan területekre, ahol nem megfelelő a mobilhálózat lefedettsége. A műholdas szélessávú kapcsolat gyorsabb és megbízhatóbb, ugyanakkor drágább megoldás, mint a kábeles vagy üvegszálas kapcsolatok, azonban annak szabályozása régiónkat meglehetősen eltérő.

Az Iridium az első műholdas szolgáltató, melynek első egységét 1997-ben állították pályára. A 75 űreszközből álló hálózat frissítését 2019-ben fejezték be. A műholdak az egész Földet lefedik, alacsony pályán, mintegy 780 km magasságban repülnek a Föld felett, és csoportjaik képesek egymással kommunikálni, adatokat továbbítva az egységek közt.