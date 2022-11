Elon Musk: az igazi Vasember vagy egy zseniális szélhámos?

Néhány év leforgása alatt gyökeresen megváltozott a közvélekedés Elon Muskról. Nem is olyan rég még az igazi Vasemberként emlegették, és sokan a világ megváltóját vélték felfedezni benne. Ő volt a régóta várt emberarcú milliárdos, aki öncélú haszonszerzés helyett végre az emberiség számára hasznos dolgokkal foglalkozik, és elhozza a technológiai fejlettség aranykorát.

– mondta róla Marc Andreessen kockázati tőkebefektető és webes úttörő 2015-ben.

Egyre növekvő népszerűsége – és vagyona – miatt a média is többet kezdett foglalkozni vele, így idővel felszínre jutottak a techmilliárdos pozitív megítélését romboló információk. Egy rakás be nem tartott ígéret és kétes döntés után Musk rekordidő alatt vált tekintélyes rajongótáború személyből a világ egyik legmegosztóbb emberévé. A drasztikus változás okainak feltárásához azonban nem elegendő néhány konkrét tettet vagy eseményt kiemelni, hanem egész eddigi karrierjét meg kell vizsgálni.

A gazdagság Elon előtt sem állt messze a Musk családtól, apja, Errol Musk dél-afrikai smaragdbánya-tulajdonosként nem panaszkodhatott pénzügyi gondokra, gyermekeit luxuskörülmények között nevelte. Mikor Elon és testvére első cégük, a Zip2 megalapítását tervezték, apjuk 28000 dollárral (nagyjából 11 millió forinttal) támogatta őket.

Saját vagyont (22 millió dollárt) a Zip2 eladásával szerzett, a befolyó összegből pedig megalapította az X.com online bankot. A vállalat később összeolvadt konkurensével, a Peter Thiel alapította Confinityvel, majd a két cégből megalakult vállalat felvette a PayPal nevet, amit egy évvel a névváltás után felvásárolt az eBay, ezzel Musk 250 millió dollárhoz jutott.

Az üzlettel nemcsak rengeteg pénzt szerzett, hanem hírnevet is, a digitális fizetés iparágának úttörőjeként kezdték emlegetni. Emiatt a mai napig szívesen hivatkozik magára a PayPal alapítójaként, ami nem fedi a valóságot, hiszen ő csak a Confinityvel összeolvadó X.com társalapítója volt, és a 2001-ben megalakuló PayPalnak ő már nem volt a része, ugyanis 2000-ben eltávolították pozíciójából. Egyes források szerint Musk egyáltalán nem játszott szerepet a PayPal sikereiben, sőt, távozása virágoztatta fel a vállalatot. A The PayPal Wars című könyv egyenesen a vállalat gazembereként mutatja be a világ jelenleg leggazdagabb emberét.

Az internetes pénzügyi szolgáltatásból származó, figyelemre méltó vagyonnal kényelmesen vissza lehetett volna vonulni és gondtalan életet élni, ám Musknak más tervei voltak: a megszerzett pénzből új céget alapított, az űrkutatás és -utazás felélénkítését tűzve ki célul.

Elon Musk 2002-ben alapította a SpaceX-et, amelynek fő céljai között szerepel az űrutazás olcsóbbá tétele újrahasznosítható rakéták alkalmazásával, a mindenki számára elérhető űrturizmus beindítása, valamint egy Mars-kolónia létrehozása. Az elképzelés szerint egy teljesen önfenntartó, nagyjából egymillió lakosú várost alapítanának a vörös bolygón, így maga az emberiség túlélhetne akár egy, a Föld teljes lakosságának pusztulásával járó katasztrófát is.

– érvel Musk.

Az izgalmas tervek hamar közkedvelt figurává tették az alapítót, mivel az egész emberiséget szolgáló ambíciók szimpatikusnak tűntek. Valóban szép ígéretek, csakhogy a megvalósítás egyelőre nem látszik: Musk korábban 2024-re ígérte az első űrhajós eljuttatását a Marsra, aztán 2030-ra módosította a dátumot, de a NASA szerint ez a határidő sem reális.

A be nem tartott fogadalmak mellett más ügyekben is kritika éri az űrkutatási vállalatot, amiért olyan projektekbe is belekezdett, amik látszólag sokkal inkább szolgálják a tulajdonos pénzügyi fejlődését, mint a civilizáció érdekeit. Az elmúlt években a SpaceX kémműholdat is felbocsátott, a Starlink projekt keretében pedig rengeteg űreszközt indítana el. Ezek felhasználhatók akár harcászati célokra is, tehát sok pénzért bérbe lehet adni őket hadseregeknek. Ebből kiindulva pedig minél több műholdja van valakinek, annál nagyobb a potenciális bevétele, és ami még fontosabb: a befolyása.

Jelenleg Musk vállalata birtokolja a világon üzemben lévő összes műhold 35 százalékát, emiatt Stephane Israel, az Arianespace vezetője attól tart, a milliárdos idővel teljesen kisajátíthatja a világűrt.

A SpaceX működése ráadásul már konkrétan is veszélyeztetett emberi életeket: augusztusban egy ausztrál férfi földjére óriási, nagyjából háromméteres űrszemét csapódott be. Később kiderült, hogy a panel a SpaceX 2020-as Crew-1 missziójának űrkabinjához tartozott. Nem ez volt az egyetlen eset, amikor Elon Musk magánűrprogramja élőlényeket sodort veszélybe, egy másik alkalommal például védett területen okozott bozóttüzet a SpaceX egyik rakétája. És ha már veszélyes járművekről van szó, érdemes megemlíteni Elon Musk egy másik vállalkozását is.

A milliárdos mindig is fényes jövőt jósolt az elektromos autóknak, ezért, amikor Martin Eberhard és Marc Tarpenning, a Tesla alapítói felkeresték, hogy legyen a cég első befektetője, habozás nélkül beszállt. Fő pénzügyi támogatóként sok beleszólása volt a vállalat ügyeibe: az ő határozott elképzelése volt, hogy a Tesla luxusmárka legyen, ne pedig egy „idiótán kinéző Prius”. Ahogy az is, hogy Detroit helyett a Szilícium-völgyben legyen a székhelyük – foglalja össze a kezdeteket az Adalo.

A Teslába társulás tovább növelte a „világmegmentő” imázst, hiszen a környezetbarát közlekedés globális kiépítése elengedhetetlen a klímaváltozás megfékezéséhez. Ezzel már két, látszólag az emberiség javát szolgáló vállalat is az ő nevéhez fűződött, így népszerűsége sosem látott magasságokba ért.

Musk állításával szemben konkrétan az sem igaz, hogy ő lenne a Tesla alapítója. Az ugyanakkor vitathatatlan, hogy a csatlakozása előtt a vállalat nem volt több egy ismeretlen startupnál, a segítségével pedig világméretű céggé nőtte ki magát. Sőt, az is neki köszönhető, hogy az elektromos autók gyártása mellett olyanokkal is foglalkozik a Tesla, mint az automatizálás.

Elon Musk pár éve egy tweetben írt arról, hogy 2018-ra elérhetők lesznek a teljesen önvezető Teslák, ez azonban nem valósult meg, sőt, egyre több videó lát napvilágot baleseteket okozó, meghibásodott robotpilótájú autókról. Legutóbb idén novemberben került nyilvánosságra egy olyan felvétel, amelyen az látható, amint a Tesla egyik járműve parkolás helyett teljes sebességgel kezd száguldani. A balesetben ketten meghaltak, hárman pedig megsérültek.

Crazy @Tesla video from a week ago. Just saw it on Reddit.

Driver was trying to park the car and then things went awry.

Parking button didn’t work.

Breaks didn’t work.

It just kept on accelerating.

Two people including a high school girl dead. pic.twitter.com/GTwVs7QOg6

— Ravi Handa (@ravihanda) November 13, 2022